Свежая зелень среди метели: как устроить мини-огород на подоконнике зимой

Когда за окном метель, а столбик термометра показывает -25, идея обзавестись собственным мини-огородом на подоконнике кажется особенно заманчивой. Представьте: вы готовите борщ и срываете свежую зелень прямо с домашней грядки. Но, как предупреждают специалисты, энтузиазма одного мало — нужны знания, терпение и понимание, чего ожидать от такого "зимнего земледелия".

Кандидат сельскохозяйственных наук, агроном с многолетним стажем Людмила Шубина рассказала, какие культуры реально вырастить зимой и почему "огород на окне" — скорее хобби, чем источник урожая.

Какие растения приживутся в квартире

Желание иметь под рукой свежую зелень зимой вполне оправдано. Однако, чтобы не разочароваться, важно выбирать культуры, которые гарантированно дадут зелёную массу. Добиться результата проще с помощью метода выгонки.

"Зелёную массу с подоконника проще всего получить, используя, например, остатки петрушки, взошедшие на даче. Можно купить корни петрушки на рынке и посадить их. Это касается не только петрушки, но и сельдерея, а также похожих культур", — поясняет агроном Людмила Шубина.

Растения, выращенные из корней, а не из семян, дают зелень значительно быстрее. Именно этот способ агроном считает наиболее надёжным для зимнего "урожая".

Что можно посадить дома зимой

Вот список культур, которые хорошо растут в комнатных условиях и не требуют теплицы:

Петрушка и сельдерей. Их проще всего "реанимировать" из корней, купленных на рынке.

Свёкла. Для зелени используют ботву — она подходит для борща и салатов.

Щавель. Если посадить корни в горшок, свежие листья появятся уже через пару недель.

Лук. Проще всего вырастить перо: достаточно поставить проросшую луковицу в стакан с водой.

Кресс-салат. Быстрорастущий вариант, готовый к срезке через 7-10 дней.

Рукола. Её листики достигают нужного размера примерно за месяц.

Огурцы. Подойдут низкорослые сорта — сажать лучше ближе к весне, когда больше света.

Как создать условия для мини-огорода

Домашние растения нуждаются в том же, что и садовые: свет, тепло, почва и влага. Но зимой особенно важно компенсировать недостаток солнца.

Температура. Оптимум — 18-22 °C. На подоконнике, где холодно от стекла, растения можно утеплить пенопластовой подставкой.

Освещение. В ноябре и декабре необходимы фитолампы. Без них рост зелени замедляется в 2-3 раза.

Полив. Почва должна быть слегка влажной, но не переувлажнённой.

Питание. Подкармливайте растения слабым раствором органических удобрений раз в две недели.

"Чтобы обустроить домашний огород, понадобятся хорошая почва, знания по уходу и подкормкам, подходящая температура и освещённость. Это целое искусство", — подчёркивает агроном.

Таблица: какие растения дают результат быстрее