Свежая зелень среди метели: как устроить мини-огород на подоконнике зимой
Когда за окном метель, а столбик термометра показывает -25, идея обзавестись собственным мини-огородом на подоконнике кажется особенно заманчивой. Представьте: вы готовите борщ и срываете свежую зелень прямо с домашней грядки. Но, как предупреждают специалисты, энтузиазма одного мало — нужны знания, терпение и понимание, чего ожидать от такого "зимнего земледелия".
Кандидат сельскохозяйственных наук, агроном с многолетним стажем Людмила Шубина рассказала, какие культуры реально вырастить зимой и почему "огород на окне" — скорее хобби, чем источник урожая.
Какие растения приживутся в квартире
Желание иметь под рукой свежую зелень зимой вполне оправдано. Однако, чтобы не разочароваться, важно выбирать культуры, которые гарантированно дадут зелёную массу. Добиться результата проще с помощью метода выгонки.
"Зелёную массу с подоконника проще всего получить, используя, например, остатки петрушки, взошедшие на даче. Можно купить корни петрушки на рынке и посадить их. Это касается не только петрушки, но и сельдерея, а также похожих культур", — поясняет агроном Людмила Шубина.
Растения, выращенные из корней, а не из семян, дают зелень значительно быстрее. Именно этот способ агроном считает наиболее надёжным для зимнего "урожая".
Что можно посадить дома зимой
Вот список культур, которые хорошо растут в комнатных условиях и не требуют теплицы:
-
Петрушка и сельдерей. Их проще всего "реанимировать" из корней, купленных на рынке.
-
Свёкла. Для зелени используют ботву — она подходит для борща и салатов.
-
Щавель. Если посадить корни в горшок, свежие листья появятся уже через пару недель.
-
Лук. Проще всего вырастить перо: достаточно поставить проросшую луковицу в стакан с водой.
-
Кресс-салат. Быстрорастущий вариант, готовый к срезке через 7-10 дней.
-
Рукола. Её листики достигают нужного размера примерно за месяц.
-
Огурцы. Подойдут низкорослые сорта — сажать лучше ближе к весне, когда больше света.
Как создать условия для мини-огорода
Домашние растения нуждаются в том же, что и садовые: свет, тепло, почва и влага. Но зимой особенно важно компенсировать недостаток солнца.
-
Температура. Оптимум — 18-22 °C. На подоконнике, где холодно от стекла, растения можно утеплить пенопластовой подставкой.
-
Освещение. В ноябре и декабре необходимы фитолампы. Без них рост зелени замедляется в 2-3 раза.
-
Полив. Почва должна быть слегка влажной, но не переувлажнённой.
-
Питание. Подкармливайте растения слабым раствором органических удобрений раз в две недели.
"Чтобы обустроить домашний огород, понадобятся хорошая почва, знания по уходу и подкормкам, подходящая температура и освещённость. Это целое искусство", — подчёркивает агроном.
Таблица: какие растения дают результат быстрее
|Культура
|Как сажать
|Время до урожая
|Сложность
|Петрушка
|Из корня
|2-3 недели
|Низкая
|Сельдерей
|Из корня
|3-4 недели
|Средняя
|Лук
|Из луковицы
|1-2 недели
|Очень низкая
|Кресс-салат
|Из семян
|7-10 дней
|Очень низкая
|Рукола
|Из семян
|25-30 дней
|Средняя
|Свёкла
|Из корнеплода
|2-3 недели
|Низкая
|Огурцы
|Из семян
|1,5-2 месяца
|Высокая
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: сажать семена без досвечивания.
Последствие: вытянутые и слабые ростки.
Альтернатива: фитолампа или дополнительный свет не менее 12 часов в сутки.
-
Ошибка: ставить растения вплотную к стеклу.
Последствие: переохлаждение и гибель корней.
Альтернатива: использовать подставку или держать горшки в 10 см от окна.
-
Ошибка: ожидать "огородного" урожая.
Последствие: разочарование и испорченные растения.
Альтернатива: относиться к этому занятию как к хобби и источнику свежей зелени.
Баловство или польза?
Несмотря на популярность домашнего земледелия, агроном настроена скептически.
"Вообще я считаю, что это баловство. С подоконника вы точно не наедитесь. Потратите время, испортите подоконник, а результат — непредсказуемый… Всё растёт худенькое, жиденькое, и радости от этого немного", — считает агроном.
По её словам, мини-огороды больше подходят как развлечение для детей. Такое занятие помогает развить интерес к природе и может стать первым шагом к серьёзному увлечению садоводством.
"Таким образом можно развить у ребёнка любопытство — а может, и любовь к растениям, которая потом перерастёт в профессию", — добавила Шубина.
Что действительно стоит выращивать зимой
Агроном уверена: лучший способ использовать подоконник зимой — это подготовка рассады.
"Безморозный период у нас короткий, и многие культуры выращиваются через рассаду — это продлевает вегетационный период на два-три месяца. Рассада — это уже совсем другое дело: она даёт старт будущему урожаю", — пояснила специалист.
Такой подход действительно оправдан — рассада помогает сэкономить время весной и обеспечить богатый урожай летом.
А что если всё-таки попробовать?
Если хочется испытать силы, начните с простого — лука, кресс-салата или петрушки. Эти растения прощают ошибки и не требуют сложных условий. Можно оформить "мини-грядку" в декоративных горшках или ящиках — она украсит кухню и станет полезным хобби.
Главное — не превращать подоконник в полноценную теплицу. Если выращивание зелени доставляет удовольствие, а не хлопоты, то эксперимент можно считать удачным.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru