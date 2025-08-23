Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подкормка томатов
Подкормка томатов
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:40

Весенняя подкормка превращается в яд: ошибка, которую совершают даже опытные цветоводы

Агрономы объяснили, чем опасен переизбыток удобрений для комнатных и садовых культур

Весной растения просыпаются и активно идут в рост — кажется, самое время дать побольше "витаминов". Но именно в этот период цветоводы чаще всего совершают ошибки, которые могут погубить даже сильное растение. Что важно помнить, прежде чем брать в руки бутылочку с удобрением?

Не существует универсального раствора

Каждому виду — свой набор микроэлементов:

  • декоративно-лиственные нуждаются в азоте, чтобы наращивать зелёную массу;
  • цветущие культуры требуют калия и фосфора для формирования бутонов;
  • суккулентам подойдут комплексы с низким содержанием азота.

Использование одного и того же средства для всех растений — распространённая, но опасная ошибка.

Переизбыток удобрений = стресс и ожоги

Распространённая фраза "кашу маслом не испортишь" абсолютно не подходит к уходу за растениями.
Передозировка питательных веществ:

  • вызывает ожоги корней,
  • тормозит развитие,
  • в тяжёлых случаях приводит к гибели.

Всегда внимательно читайте инструкцию и не увеличивайте дозировку "на глаз".

Сначала диагностируем, потом подкармливаем

Если растение выглядит больным, удобрения не спасут, а лишь усилят стресс.
Сначала нужно:

  • выявить причину плохого состояния,
  • устранить её (вредители, неправильный полив, пересадка),
  • и только после этого — переходить к подкормкам.

Дозировка должна быть точной

Небольшая ошибка в концентрации может вызвать серьёзные последствия. Используйте:

  • мерную ложку,
  • стаканчик,
  • шприц.

Это поможет избежать случайного передозирования.

Никогда не вносите удобрения в сухую почву

Это одна из самых опасных практик.
Перед подкормкой:

  • слегка увлажните грунт
  • дайте воде распределиться
  • затем вносите раствор

Так вы защитите корни от ожогов и поможете растению эффективно усвоить питательные вещества.

