Микрозелень
Микрозелень
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:33

Комнатные растения зимой ведут себя иначе: источник витаминов оказался под рукой

До цветения растениям нужны азотные подкормки, после — калийно-фосфорные — ПНИПУ

Зимой домашние подоконники могут превратиться в небольшой огород, и всё больше горожан пробуют выращивать зелень и овощи внутри квартиры. По данным ПНИПУ, такие эксперименты становятся альтернативой ожиданию нового сезона и помогают поддерживать рацион витаминами. Специалисты вуза объяснили, какие культуры легче всего адаптируются к комнатным условиям и что требуется растениям для стабильного роста.

Овощи, которые лучше всего приживаются дома

Эксперты называют универсальными вариантами для зимнего огорода проверенные овощные культуры. Огурцы считаются чувствительными к температуре и влажности: им нужен стабильный тёплый режим, качественный дренаж и обильное освещение.

"До цветения растениям нужны азотные подкормки, после — калийно-фосфорные", — пояснил старший преподаватель кафедры "Химические технологии" ПНИПУ Никита Кифель.

Для выращивания в квартире он выделяет сорта "Грибовчанка", "Дебют" и "Зозуля".

Томаты в подобных условиях менее требовательны, если подобрать низкорослые формы до метра высотой. Такие растения нуждаются в глубоких горшках объёмом от пяти литров и в продолжительном освещении. При нехватке света кусты вытягиваются и дают минимум завязей, так что зимой практически всегда требуется дополнительная подсветка.

Растения, которые помогают пережить зиму

Особый интерес у жителей вызывает Capsicum — декоративный и в то же время плодовый острый перец. Он сохраняет форму несколько лет, спокойно переносит обрезку и активно растёт при длинном световом дне. В ПНИПУ подчёркивают, что его плоды стимулируют выработку дофамина и серотонина, что косвенно снижает сезонную усталость.

К тропическим культурам, способным развиваться в квартире, специалисты относят ананас, имбирь и кофейное дерево. Им требуется стабильная температура, правильная посадка и регулярные подкормки. Ананас способен дать небольшой плод через полтора года, имбирь формирует корневище за 7-9 месяцев, а взрослое кофейное дерево приносит до 300-500 граммов зёрен в год.

Актуальные рекомендации по освещению можно соотнести с практиками, используемыми при зимнем уходе за комнатными растениями.

Альтернатива полноценным грядкам

Самым доступным способом получить урожай зимой специалисты называют микрозелень. Молодые ростки редиса, брокколи, горчицы, подсолнечника, щавеля и кресс-салата быстро всходят и содержат больше витаминов, чем зрелые растения. Их можно выращивать в небольших лотках, а уход ограничивается поливом и контролем освещённости.

При этом в ПНИПУ напоминают, что грунт для домашних посадок должен быть безопасным. Использование садовой земли может занести вредителей и болезни. Поэтому предпочтительнее готовые магазинные смеси, которые дополняют проверенными органическими и минеральными добавками. Подход к выбору субстрата перекликается с рекомендациями, описывающими причины уплотнения почвы и его влияние на корни растений.

