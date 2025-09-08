Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:23

Ходьба по комнате, которая заменяет спортзал: секрет нового фитнес-тренда

Эксперты отметили, что регулярная ходьба в помещении укрепляет сердечно-сосудистую систему

Тренировки по ходьбе в помещении становятся настоящей находкой для тех, кто хочет оставаться активным даже в холодное время года или при отсутствии возможности выйти на улицу. Многие воспринимают их как лёгкую разминку, но на деле это полноценное кардио, способное заменить поход в спортзал. Проверить это решила создатель цифрового контента и ведущая подкаста Кайла Нельсон, которая посвятила неделю популярным видео-тренировкам Grow With Jo на YouTube.

Первые впечатления и особенности занятий

Сначала может показаться, что это всего лишь простая ходьба на месте. На самом деле тренировка включает целый комплекс движений: удары руками, скручивания стоя, маршировку и короткие активные связки. Такой формат позволяет удерживать внимание и разнообразить процесс, а между интенсивными упражнениями остаётся время для шагов на месте, чтобы сердце не снижало темп.

"Тренировка ходьбы в помещении Grow With Jo состояла из шести-семи движений… с перерывами на ходьбу", — сказала Кайла Нельсон.

По её словам, структура занятий оказалась понятной и ритмичной: достаточно повторить круг несколько раз, и организм уже получает хорошую дозу нагрузки.

Почему это удобно

Главный плюс — доступность. Всё, что нужно, это немного свободного пространства и экран для включения видео. Никаких абонементов, дорогостоящих тренажёров или сложных условий. Кайла признаётся, что после 20 минут такой активности она чувствовала себя так, будто вернулась из спортзала.

"Это определенно хорошая кардиотренировка… Я чувствую себя так, как будто только что побывал в спортзале", — отметила Кайла Нельсон.

Для тех, кто работает из дома или ограничен в передвижениях, такой формат становится реальной палочкой-выручалочкой.

Сложнее, чем кажется

Ошибочно думать, что ходьба в квартире не способна серьёзно нагрузить организм. Уже к середине занятия Кайла призналась, что вся покрыта потом. Секрет в том, что движения задействуют не только ноги, но и мышцы корпуса и рук, а быстрый ритм заставляет сердце работать активнее.

"Я обливаюсь потом. Я недооценил ходьбу", — сказала Кайла Нельсон.

По статистике её Apple Watch, 20-минутная тренировка принесла расход почти 200 калорий и средний пульс 145 ударов — это сравнимо с быстрой прогулкой на улице.

Доступность для всех

Даже людям без хорошей координации такие занятия подходят: шаги и движения достаточно просты, а при необходимости их можно облегчить. Если тяжело — снижается темп, убираются дополнительные упражнения или сокращается длительность. Для тех, кто хочет прогресса, есть варианты посложнее: утяжелители, жилеты или включение гантелей.

Как усложнить тренировку:

  1. Увеличить скорость шагов.
  2. Использовать утяжелители или жилет.
  3. Добавить лёгкие силовые упражнения с гантелями.

Как упростить:

  • двигаться в своём темпе;
  • исключить силовые элементы;
  • использовать опору при проблемах с балансом;
  • ограничиться половиной тренировки.

Польза для здоровья

Эффект от таких занятий выходит далеко за рамки простого сжигания калорий. По мнению экспертов, регулярная ходьба в помещении:

  • укрепляет сердечно-сосудистую систему;
  • снижает уровень стресса и улучшает настроение;
  • облегчает боль в суставах, стимулируя выработку синовиальной жидкости;
  • поддерживает мышцы в тонусе;
  • подходит женщинам в дородовый и послеродовый период.

Кроме того, исследования показывают, что такой формат активностей помогает регулировать уровень сахара в крови и облегчать симптомы перименопаузы.

Финальные выводы

Для Кайлы эксперимент оказался неожиданно успешным: за неделю она убедилась, что простая ходьба в комнате может быть энергичной, эффективной и совсем не скучной. Особенно ценным это становится в холодные месяцы, когда прогулки на свежем воздухе не всегда возможны.

