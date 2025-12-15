Когда смех заразителен буквально: скрытая угроза детских площадок

Детские игровые площадки, особенно расположенные в закрытых помещениях, становятся невидимыми точками пересечения сотен детских рук, дыханий и микробов. Об этом рассказал педиатр, кандидат медицинских наук Кирилл Константинов в беседе с изданием "MosTimes". Врач отметил, что привычные развлечения для малышей могут скрывать под собой повышенный инфекционный риск.

Контакт — главный путь заражения

Как пояснил специалист, проблема не в самих площадках, а в постоянном физическом взаимодействии между детьми. Любое рукопожатие, объятие или совместная игра увеличивают вероятность передачи вируса, особенно в сезоны, когда активно циркулируют грипп и коронавирус. "Сама идея детских площадок нормальная и адекватная. Но любой контакт является передачей инфекции. Особенно в период подъёма воздушно-капельной инфекции, такой как грипп и ковид. Поэтому любого контакта в такие периоды надо избегать", — отметил Константинов.

Педиатр подчеркнул, что воздух в замкнутых помещениях насыщается мельчайшими частицами, содержащими вирусы. Даже кратковременное пребывание в плохо проветриваемом игровом центре может привести к заражению, если ребёнок окажется рядом с переносчиком инфекции.

Поверхности и скрытые угрозы

Константинов добавил, что опасность кроется не только в воздухе, но и в самих игровых конструкциях. Пластиковые элементы, мягкие модули и игрушки редко подвергаются тщательной дезинфекции. "Те же самые пластиковые конструкции, как они дезинфицируются? Даже элементарный гепатит может передаться вот таким контактным путём. Один ребёнок обслюнявит игрушку, второй потянется к ней и тоже будет играть. Это моя настороженность лично, как врача", — говорит медик.

Он напомнил, что вирусы и бактерии способны сохраняться на поверхностях несколько часов или даже суток, особенно при высокой влажности. Поэтому риск заражения возрастает в местах с большим потоком посетителей и недостаточной гигиеной.

Ответственность родителей и владельцев

По словам врача, статистические данные о случаях заражения на закрытых площадках отсутствуют, что затрудняет оценку реального уровня угрозы. Константинов отметил, что решение о посещении подобных зон остаётся на усмотрение родителей. Однако именно они должны взвешивать риски, обращая внимание на чистоту, вентиляцию и общее состояние детей, находящихся рядом.

Эксперт добавил, что владельцы игровых центров также несут ответственность за санитарное состояние объектов. Регулярная обработка поверхностей и контроль за качеством уборки — минимальные меры, которые способны снизить опасность распространения инфекций.