Опубликована сегодня в 18:14

Новый тренд: зелень, которая выглядит, как дорогая дизайнерская деталь

Растения с серебристо-голубой листвой стали трендом для интерьеров 2026 года

Когда речь идет о создании уюта в доме, что может быть лучше, чем живые растения? И если вы хотите придать своему интерьеру стиль и элегантность, пора обратить внимание на некоторые новые тренды среди комнатных растений. Среди них — растения с прохладными, приглушёнными оттенками, идеально подходящие для оформления в стиле 2026 года.

Среди растительных трендов этого года выделяются растения с серебристо-голубыми листвами, которые привнесут в любой интерьер нотки современности и изысканности. Эти растения могут быть как стелющимися лианами, так и прямостоящими тропическими видами, которые отлично вписываются в стильные кашпо и создают уникальную атмосферу в любом помещении.

1. Папоротник "Голубая звезда"

Если вы ищете необычное комнатное растение, которое привнесет свежесть в интерьер, обратите внимание на папоротник "Голубая звезда" (Phlebodium aureum). Его волнистые нефритовые листья на тонких стеблях с приглушённым серебристо-голубым оттенком станут отличным акцентом для вашего дома. Этот папоротник идеально подходит для помещений с низким освещением, ведь в природе он растёт как эпифит под высокими деревьями.

Папоротник любит влагу, поэтому станет отличным выбором для ванной комнаты, где ему будет комфортно. Если вы предоставите ему достаточно места для роста, "Голубая звезда" может достигать значительных размеров, радуя вас своим красивым видом в течение многих лет.

2. Сенецио "Небоскрёб"

Сенецио "Небоскрёб" (Curio ficoides "Эверест") — это архитектурное суккулентное растение, которое привлекает внимание своим вертикальным ростом. Это идеальное растение для современного интерьера. Его листья имеют дымчато-зелёный оттенок и напоминают горные вершины, что делает его особенно выразительным.

Этот суккулент не требует много ухода и будет прекрасно себя чувствовать в условиях минимального полива, что делает его отличным выбором для занятых людей. Его можно выращивать как в помещении, так и в открытом грунте в тёплых климатах.

3. Нефролепис возвышенный

Нефролепис возвышенный (Crassula Ovata Undulata) — это суккулент с необычными сине-зелёными листьями, которые закручиваются по краям, придавая растению удивительную текстуру. Он требует яркого рассеянного света и регулярного полива, а также хорошо дренированную почву.

Его компактный размер делает его отличным выбором для тех, кто хочет добавить зелёный акцент в интерьеры малых квартир. Это растение прекрасно смотрится в различных декоративных горшках и подходит для создания уютных уголков в доме.

4. Эпипремнум золотистый

Эпипремнум золотистый (Epipremnum pictum Argyraeus), известный также как "атласный потос", — одно из самых популярных комнатных растений благодаря своей изысканной серебристо-голубой листве. Его бархатистые листья и быстрый рост делают его идеальным для создания зелёных завес в интерьере.

Этот потос легко выращивать, и он отлично адаптируется к различным условиям. Для его нормального роста потребуется много света, однако растение спокойно перенесёт некоторые временные затруднения с поливом, делая его отличным выбором для людей, которые не всегда могут уделять много времени уходу за растениями.

5. Эхеверия "Топси Турви"

Если вы предпочитаете суккуленты с необычной формой, обратите внимание на эхеверию "Топси Турви" (Echeveria runyonii "Topsy Turvy'). Этот суккулент имеет скульптурные сине-зелёные листья в форме ложки с серебристой каймой. Его листья создают уникальную розетку, которая становится главным акцентом в любом интерьере.

Эхеверия "Топси Турви" требует минимального полива и яркого освещения, что делает её идеальной для солнечных подоконников. Это растение не только красивое, но и неприхотливое, что позволяет вам наслаждаться его красотой без лишних усилий.

Эти пять растений станут прекрасным дополнением вашего интерьера, привнося не только эстетическое удовольствие, но и элементы тренда 2026 года. Их прохладные оттенки, необычные формы и неприхотливость в уходе делают их отличным выбором для современных квартир и домов.

