Растения больше не для подоконника: новая роль зелени в интерьере

Комнатные растения давно перестали быть просто зелёным декором, стоящим на подоконнике. Сегодня они выполняют куда более сложную роль — помогают зонировать пространство, расставлять акценты и даже менять восприятие пропорций комнаты. При этом дизайнеры уверены: чтобы зелень выглядела современно, важно правильно подбирать её вид, горшок и место размещения.

Растения как часть интерьера

Современные интерьеры трудно представить без зелёных акцентов. Дизайнеры активно используют растения, чтобы оживить пространство и придать ему индивидуальность.

"Живые растения — это интерьерный инструмент, с помощью которого можно создавать настроения, зонировать пространство, расставлять акценты и даже корректировать пропорции помещения", — сказала дизайнер Кира Клебанова.

Однако есть одно "но": ставить цветы только на подоконник — значит убирать их из поля зрения. Чтобы растения стали частью дизайна, лучше задействовать подвесные кашпо, стеллажи или передвижные подставки. Такой подход позволяет не только сохранить доступ к свету, но и сделать зелень активным элементом интерьера.

Где разместить растения

На полу эффектнее всего смотрятся крупные виды — монстеры, драцены, фикусы, пальмы. В высоких кашпо они визуально "вытягивают" пространство вверх.

На комодах, полках и столах хорошо смотрятся более компактные экземпляры: калатеи, пеперомии, хлорофитум, а также суккуленты и кактусы. Ампельные растения — плющи, сциндапсусы, традесканции — создают динамику, особенно если свисают с края полки или висят в кашпо.

Главное правило — соотносить размер растения и мебели. Крупный горшок на маленьком столике выглядит громоздко, а миниатюрный цветок на большом комоде может просто "потеряться".

Зелёные тренды 2025 года

Мода на растения тоже существует. Если раньше в домах чаще встречались фикусы и герани, то сегодня фаворитами стали:

• монстера — символ современных интерьеров и настоящая "звезда Pinterest";

• фикус лирата — крупное растение, которое становится центральным акцентом комнаты;

• калатеи и маранты — с необычными узорчатыми листьями;

• сциндапсусы и филодендроны — идеальны для подвесных кашпо;

• оливковое дерево, эвкалипт и лавр — придают лёгкость и свежесть атмосфере;

• кактусы и молочаи — выбор сторонников минимализма.

Особенно актуальны растения с бордовыми или вариегатными листьями, создающими яркое цветовое пятно.

Правильное кашпо — половина успеха

Горшок для растения — это не просто функциональная ёмкость, а часть интерьера. Он может поддержать общую цветовую гамму комнаты или стать самостоятельным акцентом.

Кира Клебанова советует подбирать кашпо по принципу "одной семьи": они могут различаться размерами или оттенками, но быть объединены материалом, формой или цветовой палитрой. Такой подход облегчает задачу тем, кто не профессионально занимается дизайном.

Актуальны простые цилиндры, кубы и чаши без лишнего декора. Всё чаще используются кашпо из глины, бетона, ротанга, а также винтажная керамика и авторские работы ручной лепки. В интерьерах с характером особенно эффектно смотрятся кашпо в стиле бохо или винтаж.

Размер тоже имеет значение: для напольных растений оптимальны кашпо диаметром 25-30 см, для настольных — 10-20 см.

"Нужно ли, чтобы все кашпо были одинаковыми? Нет. Но если вы не дизайнер, безопаснее выбирать горшки из одной "семьи"", — отметила дизайнер Кира Клебанова.

Таким образом, правильно подобранные растения и кашпо способны кардинально изменить атмосферу дома. Главное — не загонять зелень на подоконник, а позволить ей стать полноправным элементом интерьера.