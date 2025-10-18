Октябрь решает судьбу ваших цветов: одно движение — и они переживут зиму без потерь

Осень — испытание для всех домашних цветов. День становится короче, солнце слабее, температура у окон падает, и растения постепенно переходят в состояние покоя. Но это не означает, что их можно оставить без внимания. Именно октябрь решает, как ваши цветы переживут зиму. 9 из 10 ошибок, которые приводят к увяданию и гибели, совершаются именно сейчас — чаще всего из-за неправильно выбранной подкормки.

Почему осенью питание растений нужно менять

В отличие от весны и лета, когда корневая система активно усваивает питательные вещества, в октябре процессы замедляются. В это время важно не перегрузить растения, а мягко поддержать их. Подкормка осенью нужна только тем видам, которые продолжают цвести или формировать новые побеги. Остальные растения в этот период отдыхают и должны получать лишь минимальное количество элементов, поддерживающих иммунитет.

Главные факторы, от которых зависит необходимость осенних удобрений:

Вид растения — одни (орхидеи, сенполии, спатифиллумы) цветут осенью, другие (фикусы, кактусы, суккуленты) уходят в спячку. Условия содержания — температура, влажность, освещённость. Фаза вегетации — активный рост или покой.

Какие элементы особенно важны в октябре

В конце сезона растения нуждаются не в азоте, а в элементах, которые помогают им пережить стресс и холод.