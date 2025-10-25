Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ковролин
Ковролин
© https://www.freepik.com
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:00

Уксус, сода и немного терпения: формула, которая возвращает ковру жизнь и цвет

Эмиль Перушанов рекомендовал проводить глубокую чистку ковров дважды в год

Ковры, которые можно использовать и дома, и на улице, давно стали частью современного интерьера. Они добавляют уюта террасе, балкону или прихожей и при этом выдерживают переменчивую погоду и частое использование. Однако даже самые прочные волокна не застрахованы от пыли, пятен и влаги. Чтобы ковер служил дольше, за ним нужно правильно ухаживать — быстро и без лишних усилий.

Почему важно чистить ковёр регулярно

"Ковры в помещении и на улице действуют как фильтры, задерживая грязь и пыль", — отметил менеджер по продажам Top Hat Home Comfort Services Гленн Уайзман.

По словам эксперта, при каждом шаге по ковру частицы пыли поднимаются в воздух, ухудшая качество среды в доме. Особенно быстро загрязняются покрытия, которые находятся у входа или на балконе. Регулярная чистка не только сохраняет внешний вид, но и продлевает срок службы ковра.

Как часто нужно чистить ковёр

Уайзман советует пылесосить ковёр раз в неделю, а проводить глубокую чистку — дважды в год. В местах с интенсивным движением — например, у двери или на веранде — уборку стоит делать чаще.

Если в доме есть дети или питомцы, рекомендуется пылесосить ковёр два раза в неделю. А при низкой нагрузке (например, на закрытой лоджии) достаточно чистки раз в две недели.

"Ковры следует мыть 2-3 раза в год, а точечную чистку проводить по мере появления пятен", — добавил владелец Top Cleaners London Эмиль Перушанов.

Что понадобится для уборки

  • пылесос;

  • уксус;

  • жидкое средство для посуды или пищевая сода;

  • распылитель;

  • щётка с мягкой щетиной;

  • полотенце или тряпка;

  • пароочиститель (по желанию).

Пошаговая инструкция по чистке

1. Удалите мусор и шерсть

Перед тем как включать пылесос, соберите с ковра крупный мусор и волосы.

"Соберите шерсть питомцев, чтобы она не застряла в пылесосе", — советуют сооснователи UrbanMop Дерек Чиу и Лесли Тэм.

Если ковёр небольшой, его можно вынести на улицу и тщательно вытряхнуть.

2. Пропылесосьте ковёр

Пылесос — лучший инструмент для удаления поверхностной грязи. Проходите по волокнам медленно, чтобы вытянуть пыль изнутри. Для ковров с высоким ворсом используйте насадку с щёткой.

3. Очистите пятна точечно

При появлении пятен используйте мягкий раствор:

  • вариант 1 — тёплая вода, уксус и капля моющего средства;

  • вариант 2 — уксус и пищевая сода.

Перелейте смесь в распылитель, нанесите на пятно и аккуратно потрите щёткой.

"Налейте раствор в пульверизатор, распылите на ковер и протрите щёткой", — советует Гленн Уайзман.

4. Смойте остатки мыла

После точечной чистки важно удалить остатки раствора. Если этого не сделать, грязь быстро прилипнет обратно. Промойте участок водой и промокните полотенцем.

5. Проведите глубокую чистку

Раз в полгода ковёр стоит мыть основательно. Можно вызвать специалистов или использовать бытовой пароочиститель.

"Профессионалы обеспечат более глубокую чистку, чем вы сможете сделать самостоятельно", — отметил Гленн Уайзман.

Если решите чистить ковёр сами, убедитесь, что он подходит для обработки паром: натуральные волокна (например, джут) чувствительны к влаге и температуре. Пароочиститель удаляет грязь и пятна из глубины ткани, помогая избавиться от запахов и пылевых клещей.

6. Полностью высушите ковёр

После чистки ковёр нужно хорошо просушить. Не кладите его сразу на место — излишняя влага может привести к появлению плесени.

"Лучше чистить ковёр в солнечный день, чтобы можно было высушить его на воздухе", — рекомендует Эмиль Перушанов.

Советы по продлению чистоты

  1. Убирайте ковёр с улицы во время дождя или снега. Это предотвратит деформацию и рост плесени.

  2. Снимайте обувь перед входом, если ковёр лежит в помещении. Песок и грязь оставляют тёмные следы.

  3. Протирайте лапы питомцев после прогулки. Держите влажные салфетки под рукой.

  4. Чистите пятна сразу. Чем дольше пятно остаётся, тем труднее его удалить.

  5. Выбирайте устойчивые к пятнам покрытия. Современные синтетические ковры имеют защитную пропитку, которая облегчает уход.

Таблица: плюсы и минусы типов волокон

Тип волокна Преимущества Недостатки
Полипропилен Быстро сохнет, устойчив к влаге и УФ Боится горячего пара
Нейлон Прочный, легко очищается Может электризоваться
Полиэстер Недорогой, яркие цвета Менее устойчив к износу
Джут, сизаль Экологичен, красивый натуральный вид Не переносит влагу

Ошибки при чистке и как их избежать

  • Ошибка: не дать ковру высохнуть.
    Последствие: появление запаха и грибка.
    Альтернатива: сушить на солнце минимум 6-8 часов.

  • Ошибка: использование агрессивных средств.
    Последствие: выгорание цвета и ломкость волокон.
    Альтернатива: мягкие смеси на основе уксуса и соды.

  • Ошибка: пылесосить слишком редко.
    Последствие: пыль въедается в волокна.
    Альтернатива: регулярная уборка раз в неделю.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что ковёр пора чистить?
Если заметен тусклый цвет, запах или пыль под ковром — самое время для уборки.

Можно ли мыть ковёр на улице водой из шланга?
Да, но только если материал синтетический и быстро сохнет. Для натуральных волокон это противопоказано.

Подойдёт ли пароочиститель для всех ковров?
Нет. Уточняйте рекомендации производителя — некоторые ковры могут деформироваться от высокой температуры.

Сколько стоит профессиональная чистка?
В среднем от 250 до 700 рублей за квадратный метр, в зависимости от материала и степени загрязнения.

Мифы и правда

  • Миф: ковёр для улицы не нуждается в уходе.
    Правда: на нём скапливаются грязь и споры грибка, которые со временем разрушают волокна.

  • Миф: сода портит покрытие.
    Правда: пищевая сода безопасна, если использовать её умеренно.

  • Миф: ковёр высохнет быстрее у батареи.
    Правда: горячий воздух может деформировать волокна и оставить запах. Лучше сушить на солнце.

Исторический контекст

Первые ковры для улицы появились в 1950-х годах, когда начали использовать синтетические волокна, устойчивые к влаге. Сегодня такие покрытия производят из переработанного пластика — они экологичны, долговечны и подходят для террас, веранд и бассейнов.

3 интересных факта

  1. Некоторые современные ковры можно полностью мыть из шланга — вода стекает сквозь основу.

  2. Синтетические ковры не боятся ультрафиолета и не выгорают даже после нескольких сезонов.

  3. Защитная пропитка на основе фторуглеродов сохраняется до 10 моек.

