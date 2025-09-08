Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Занятие на велотренажере
Занятие на велотренажере
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Полчаса в седле — и цифры на экране удивят даже спортсменов

Сжигание калорий и дистанция на велотренажёре: рекомендации Американского совета по упражнениям

Полчаса на велотренажёре кажутся коротким отрезком времени, но за это время можно преодолеть вполне приличное расстояние — если, конечно, измерять его по показателям самой тренировки. Без встроенного счётчика километража понять точную дистанцию сложно, но в среднем за 30 минут интенсивного занятия можно "проехать" около 10 миль.

Почему велотренажёр так популярен

Занятия в зале на велотренажёре давно стали не просто модным направлением фитнеса, а одним из самых эффективных видов кардионагрузки. В отличие от бега, велосипедная тренировка бережнее относится к суставам, что особенно важно для людей с травмами коленей, голеностопов или тазобедренных суставов. При этом сердце и лёгкие работают на полную мощность, а значит, организм получает качественную кардионагрузку.

Согласно данным Harvard Health Publishing, исследование 2016 года, опубликованное в Journal of Fitness Research, показало, что занятия на велотренажёре способны быть более эффективными для сжигания жира, чем другие умеренные аэробные активности, включая бег.

Сколько миль можно "проехать" за 30 минут

На дистанцию влияет сразу несколько факторов: скорость вращения педалей, уровень сопротивления и количество "подъёмов" в программе. В среднем за полчаса можно набрать около 10 миль — именно столько проходит большинство занимающихся при интенсивной езде.

Harvard Health Publishing уточняет: за 30 минут умеренной езды можно сжечь от 210 до 311 калорий (в зависимости от веса человека), а энергичная езда за то же время "сжигает" уже 315-466 калорий.

Ключевым показателем является каденс — число оборотов педалей в минуту. Для имитации езды по ровной дороге специалисты Spinning. com рекомендуют держать 80-110 оборотов, а для подъёмов — 60-80.

По данным IndoorCyclingMixes. com, интенсивная часовая тренировка способна дать результат до 20 миль, что соответствует примерно 10 милям за полчаса. Однако стоит помнить: сопротивление напрямую влияет на скорость. Чем выше нагрузка, тем меньше километраж, но при этом выше эффективность самой тренировки.

Почему не стоит зацикливаться только на цифрах

Американский совет по физическим упражнениям (ACE) подчёркивает: результативность занятий определяется не только расстоянием, но и комбинацией скорости и сопротивления. Иногда короткий, но тяжёлый "подъём" приносит больше пользы, чем километры на лёгкой передаче.

Чтобы контролировать нагрузку, эксперты советуют использовать монитор сердечного ритма. Это позволит отслеживать зоны энергии и поддерживать оптимальный уровень интенсивности. Harvard Health Publishing рекомендует для снижения веса держать пульс в диапазоне 60-75 % от максимального. Такой подход помогает достичь нужной нагрузки без риска для здоровья.

Главное — не километры, а усилия

В итоге цифры на дисплее тренажёра не всегда отражают реальную ценность тренировки. Кто-то преодолеет меньшее расстояние, но с большим сопротивлением и получит серьёзную нагрузку, а кто-то сделает упор на скорость. Лучший ориентир — это пульс и субъективное ощущение усилий.

Indoor cycling — это не соревнование на дистанцию, а возможность укрепить сердце, повысить выносливость и сжечь лишние калории, подбирая интенсивность под свои цели.

