Кошка снова караулит у выхода? Есть хитрые способы её отвлечь

Кошки, живущие только в доме, в среднем живут втрое дольше уличных и имеют более крепкое здоровье. Причина проста: они защищены от автомобилей, болезней, нападений других животных, отравлений и жестокого обращения. Однако многие хозяева сталкиваются с проблемой: питомец стремится выскочить за дверь при каждом удобном случае.

К счастью, существуют проверенные способы удержать кошку в безопасности, не лишая её интереса к жизни.

1. Стерилизация — первый шаг к спокойствию

Кошки, не прошедшие стерилизацию, часто стремятся на улицу исключительно ради спаривания. После процедуры животное перестаёт искать "партнёра", и желание сбежать заметно снижается. Кроме того, стерилизация помогает предотвратить ряд серьёзных заболеваний и сокращает количество бездомных животных.

2. Игнорируйте возле двери

Если кошка получает внимание у выхода, она воспринимает это как поощрение. Старайтесь не гладить и не разговаривать с питомцем рядом с дверью. Вместо этого перенаправляйте его в другую часть комнаты. Там вы можете наградить лаской или угощением. Со временем кошка свяжет положительные эмоции не с дверью, а с выбранным вами местом.

3. Отвлеките играми и лакомствами

Когда вам нужно открыть дверь, дайте кошке игрушку-кормушку или мяч с угощением внутри. Пока она увлечена добычей вкусняшек, вы спокойно выйдете из дома или впустите гостей. Этот метод хорошо работает с любопытными и активными питомцами.

4. Используйте безопасные отпугиватели

Некоторые запахи неприятны кошкам — например, цитрусовые или лаванда. Спреи с такими ароматами можно использовать возле двери, чтобы питомец не приближался к ней. Главное — выбирать безопасные для животных средства и никогда не применять агрессивные методы, вроде обливания водой.

5. Дайте кошке "альтернативу улице"

Стремление к выходу часто связано с жаждой впечатлений. Предложите питомцу безопасные способы познавать мир:

прогулки на шлейке;

рюкзак-переноску с прозрачными вставками;

огороженный балкон или террасу с кошачьей сеткой.

Не забывайте и про домашнее обогащение: когтеточки, интерактивные игрушки, высокие полки для наблюдения. Чем интереснее жизнь в квартире, тем меньше соблазн выйти наружу.

Кошка тянется к улице не из вредности, а из любопытства и природных инстинктов. Задача хозяина — удовлетворить эти потребности безопасным способом. Стерилизация, правильное поведение у двери, игры и безопасные "окна в мир" помогут сохранить питомца здоровым и счастливым.