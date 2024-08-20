Индонезия увеличит долю пальмового масла в биодизеле до 50% для энергетической независимости

Согласно информации местного министерства сельского хозяйства, Индонезия нацелена на увеличение содержания пальмового масла в биодизеле до 50%, с целью сократить зависимость от ископаемых энергоресурсов. В 2023 году страна внедрила программу биотоплива B35, предусматривающую 35% пальмового масла в дизельном топливе. В следующем году, при условии завершения испытаний на различных транспортных средствах и в аграрном секторе к декабрю, планируется перейти на B40.

Увеличение содержания пальмового масла до 50% в биотопливе является частью национального плана по достижению энергетической независимости. Индонезия, будучи главным производителем пальмового масла, будет проводить дополнительные исследования и развивать необходимую инфраструктуру для снижения зависимости от ископаемых источников энергии. Это также должно помочь уменьшить дефицит торгового баланса и повысить доходы фермеров.

В 2023 году внутреннее потребление масла составило 23,2 млн тонн, из которых 10,7 млн тонн использовано для изготовления биотоплива. Тем не менее, ухудшение состояния плантаций и неблагоприятные погодные условия могут негативно сказаться на производстве. Правительство совместно с частным сектором работает над восстановлением деградированных земель с целью увеличения продуктивности пальмовых плантаций для энергетического сектора.

Фото: freepik