Развитие торговли: Индонезия наращивает объемы закупок российского зерна

Импорт зерна из России в Индонезию показал стремительный рост в июне. Анализ данных индонезийской статслужбы, проведенный РИА Новости, показал, что в июне Индонезия значительно увеличила импорт зерна из России.

Поставки выросли практически в 11 раз по сравнению с июнем прошлого года и достигли 26,1 миллиона долларов.

Объем закупок зерна увеличился как в годовом, так и в месячном исчислении.

В июне Индонезия приобрела у России около 95 тысяч тонн зерна на сумму 26,1 миллиона долларов. Годом ранее объем закупок составлял всего 4,7 тысячи тонн на 2,4 миллиона долларов. Также наблюдается значительный рост по сравнению с маем текущего года: объем импорта увеличился втрое как в денежном, так и в физическом выражении.

За первое полугодие 2023 года продажи российского зерна в Индонезию выросли в 11 раз в натуральном выражении и в 8,5 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было поставлено 782,6 тысячи тонн зерна на сумму 221,4 миллиона долларов. Это рекордный показатель для первого полугодия, который составляет почти 80% от общего объема поставок за весь прошлый год.

Основную долю российского экспорта зерна в Индонезию составляет пшеница (99%). Россия заняла пятое место в рейтинге крупнейших поставщиков пшеницы в эту страну. Лидером по объему поставок является Австралия (1,9 миллиона тонн), за ней следуют Канада (1,43 миллиона), Аргентина (1,39 миллиона) и Украина (948 тысяч).

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