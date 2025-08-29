Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:06

Бархатный сезон без толпы: куда ехать вместо Бали

Бархатный сезон в Индонезии: куда поехать кроме Бали

Сентябрь и октябрь — лучшее время для путешествия по Индонезии. Жара спадает, дожди ещё не приходят, море остаётся тёплым и чистым. Большинство туристов по привычке едут на Бали, но есть и другие острова, которые в это время раскрываются ничуть не хуже, а порой даже лучше.

Гили — тишина и подводный мир

Небольшой архипелаг из трёх островов (Траванган, Эйр, Мено) славится тишиной и прозрачным океаном. Здесь нет машин, только велосипеды и конные повозки. В сентябре и октябре пляжи пустынные, а сноркелинг и дайвинг дарят встречи с черепахами и коралловыми садами.

Комодо — дикая природа и приключения

Национальный парк Комодо — одно из чудес Индонезии. Здесь можно увидеть знаменитых варанов, пройтись по тропам с панорамными видами и погрузиться в один из самых ярких подводных миров Азии. Бархатный сезон идеально подходит для треккинга и морских прогулок — жара мягкая, а туристов меньше.

Ломбок — альтернатива Бали

Ломбок часто называют "младшим братом" Бали. Здесь те же рисовые поля, водопады и вулкан Ринджани, но меньше туристов и шумных вечеринок. В сентябре-октябре остров радует мягким климатом и атмосферой уединённости.

Флорес — нетронутая экзотика

Флорес — остров для тех, кто ищет аутентичность. Красивые лагуны, вулканические озёра Келимуту и деревни, где сохраняются древние традиции. В бархатный сезон сюда удобнее всего приезжать: дороги сухие, а погода предсказуемая.

Почему стоит ехать

  • меньше туристов, чем на Бали,
  • мягкая погода и тёплое море,
  • уникальные возможности для дайвинга, треккинга и культурных открытий,
  • ощущение настоящей Индонезии без толпы.

Индонезия шире, чем кажется

Бархатный сезон — время исследовать страну глубже. За пределами Бали открываются острова, которые дарят и природу, и тишину, и приключения. В сентябре и октябре Индонезия показывает своё лучшее лицо — стоит лишь выбрать маршрут.

