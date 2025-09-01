Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бали, Индонезия
Бали, Индонезия
© flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:21

Новый барьер на пути в рай: Индонезия вводит обязательную декларацию для туристов

Россиянам придётся заполнять онлайн-декларацию перед поездкой в Индонезию

С 1 сентября для россиян вводится новое требование при пересечении границы Индонезии. Теперь туристам придётся заранее оформлять электронную декларацию, сообщает Telegram-канал "Улететь".

Где и когда действует правило

  • С 1 сентября — для прилёта через международные аэропорты Джакарты, Бали и Сурабаи.

  • С 1 октября — для всех аэропортов страны без исключения.

Как заполнить декларацию

  • Документ оформляется онлайн,

  • подать его можно не ранее чем за 3 дня до поездки,

  • декларация обязательна, но она не заменяет визу: туристу всё равно нужно получить визу заранее или оформить её по прибытии.

Что это значит для туристов

Новое правило вводится для упрощения контроля на границе и ускорения прохождения паспортного контроля. Для российских путешественников это означает дополнительный этап подготовки к поездке.

Итог

С осени 2025 года россиянам придётся учитывать новый бюрократический шаг при планировании отдыха в Индонезии: электронная декларация станет обязательной для въезда в страну.

