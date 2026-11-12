Боевые самолеты приземлились на скоростной трассе в Индонезии: маневр изменил протоколы работы ВВС

ВВС Индонезии провели тренировку по посадке и взлёту боевых самолётов с платной автомагистрали в провинции Восточная Ява. В ней участвовали два истребителя Lockheed Martin F-16 и два лёгких штурмовика Embraer EMB-314/A-29 Super Tucano. Перед тренировкой на участке трассы между городами Пасуруан и Проболингго проверили состояние покрытия и установили переносное светосигнальное оборудование.

Как сообщили в командовании ВВС Индонезии, цель тренировки — отработать использование запасных площадок базирования авиации и повысить готовность личного состава. Платные дороги будут использоваться как запасные аэродромы лишь в отдельных случаях: главным остаются безопасность и гражданское движение.

Чем располагают ВВС Индонезии

Тренировка прошла на фоне подготовки к масштабному обновлению авиапарка страны, который сейчас весьма разнороден. В него входят 33 истребителя F-16 (10 модификации A/B и 23 модификации C/D), 13 штурмовиков Super Tucano, пять Су-27, 11 Су-30МК, а также 28 устаревших учебно-боевых самолётов BAE Systems Hawk 100/200.

В мае 2026 года ВВС Индонезии приняли на вооружение истребители Dassault Aviation Rafale: к тому моменту страна получила шесть машин из 42 заказанных. Кроме того, Джакарта подписала твёрдый контракт на 48 турецких истребителей TAI Kaan, поставки которых должны начаться в 2032 году. Идут переговоры и о возможной покупке 16 южнокорейских KF-21: Индонезия участвует в финансировании их разработки, но окончательный контракт пока не подписан. Появляются также сообщения о возможном интересе Джакарты к китайским истребителям AVIC Chengdu J-10C.