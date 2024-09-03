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Индийский город кишит крокодилами после наводнения
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Крокодилы заполонили город в Индии после наводнения

Индийский город кишит крокодилами после наводнения

Улицы города Вадодара в индийском штате Гуджарат кишит гигантскими крокодилами после разлива реки Вишвамитри, вызванного рекордным количеством осадков.

После наводнения жителям Вадодары приходится быть начеку из-за везде подстерегающей их опасности — крокодилов. Как пишет издание Oddity Central, Сеть наводнили видеоролики, на которых огромные крокодилы разгуливают по улицам Вадодары.

"Самый маленький крокодил, которого мы поймали, был длиной два фута (61 см), а самый большой — 14 футов (4 м)", — рассказал инспектор лесного хозяйства Вадодары Карансинь Раджпут.

Река Вишвамитри проходит через индийский город и его жители, живущие вдоль берегов реки, привыкли к тому, что крокодилы выходят на улицы во время сезона муссонов, но в этом году их было небывалое количество.

Фото: commons. wikimedia.org/ R. Thayananth (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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