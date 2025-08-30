Спорт выбирает не тело, а личность: учёные раскрыли скрытую связь

Почему одним людям нравится бегать до изнеможения, а другие выбирают короткие, но интенсивные тренировки? Ответ может скрываться не в физической подготовке, а в характере.

Учёные из Университетского колледжа Лондона провели исследование и выяснили: соответствие упражнений индивидуальности не только повышает удовольствие, но и помогает людям оставаться активными в долгосрочной перспективе.

Личность и спорт: что связывает

Предыдущие работы показывали, что любители разных видов спорта нередко отличаются характером. Но до сих пор было неясно, как именно личность влияет на то, какие упражнения приносят радость.

Новое исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, попыталось ответить на этот вопрос. Участники прошли восьминедельную программу с тренировками на велосипеде и упражнениями с собственным весом. Другим повезло меньше — они попали в контрольную группу, которой серьёзных нагрузок не давали.

Как всё было устроено

В самом начале учёные оценили уровень подготовки добровольцев: отжимания, планка "до отказа", прыжки назад после приземления, а затем — тесты на выносливость на велотренажёре.

Кроме физики, внимание уделили и психологии: участники прошли тест "Большая пятёрка", где оцениваются пять черт — экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость.

В течение программы добровольцы регулярно сообщали, насколько им нравятся занятия. После восьми недель их физическая форма проверялась снова. Из 132 участников до конца дошли 86 человек — и все они стали сильнее и выносливее.

Кто что любит: результаты

Исследование выявило интересные корреляции:

Экстраверты чаще получали удовольствие от интенсивных нагрузок — интервальные тренировки (HIIT) и велотесты на максимуме им подходили идеально.

Люди с высоким уровнем невротизма предпочитали короткие всплески активности и чувствовали себя комфортнее, когда за ними не наблюдают. Им важно было уединение и возможность сосредоточиться на себе.

Добросовестные участники показали лучшие результаты в аэробных тестах и силовых упражнениях. Но удовольствие от занятий у них не зависело от вида спорта: для них главным мотиватором была польза для здоровья.



Спорт как лекарство от стресса

Особое внимание учёные обратили на то, как спорт влияет на уровень стресса.

"Мы обнаружили, что люди с более высокими показателями по шкале нейротизма продемонстрировали особенно сильное снижение стресса, выполняя рекомендованные в исследовании фитнес-тренировки. Это говорит о том, что для людей с этой чертой характера снижение стресса может быть особенно полезным", — отметил профессор Пол Берджесс из Института когнитивной нейронауки Университетского колледжа Лондона.

Что говорят авторы

Доктор Фламиния Ронка, первый автор исследования, пояснила:

"Мы знаем, что население мира становится всё более малоподвижным. Часто можно услышать о людях, пытающихся стать более активными, но испытывающих трудности в достижении долгосрочных изменений. В этом исследовании мы хотели понять, как личность может влиять на это, чтобы способствовать разработке эффективных мер по изменению поведения в отношении здоровья".

Она добавила:

"Мы обнаружили чёткие связи между чертами личности и тем, какие упражнения больше всего нравились участникам. Я считаю это важным, поскольку мы могли бы использовать эти знания для разработки индивидуальных рекомендаций по физической активности и, надеемся, помочь им стать более активными и оставаться ими".

Вывод

Главный урок исследования прост: самое важное — найти вид активности, который приносит удовольствие. Тогда шансы продолжать заниматься и укреплять здоровье многократно возрастают.