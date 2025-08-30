Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жим в наклоне
Жим в наклоне
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Спорт выбирает не тело, а личность: учёные раскрыли скрытую связь

Учёные обнаружили: добросовестные люди показывают лучшие результаты в аэробных и силовых тестах

Почему одним людям нравится бегать до изнеможения, а другие выбирают короткие, но интенсивные тренировки? Ответ может скрываться не в физической подготовке, а в характере.

Учёные из Университетского колледжа Лондона провели исследование и выяснили: соответствие упражнений индивидуальности не только повышает удовольствие, но и помогает людям оставаться активными в долгосрочной перспективе.

Личность и спорт: что связывает
Предыдущие работы показывали, что любители разных видов спорта нередко отличаются характером. Но до сих пор было неясно, как именно личность влияет на то, какие упражнения приносят радость.

Новое исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, попыталось ответить на этот вопрос. Участники прошли восьминедельную программу с тренировками на велосипеде и упражнениями с собственным весом. Другим повезло меньше — они попали в контрольную группу, которой серьёзных нагрузок не давали.

Как всё было устроено
В самом начале учёные оценили уровень подготовки добровольцев: отжимания, планка "до отказа", прыжки назад после приземления, а затем — тесты на выносливость на велотренажёре.

Кроме физики, внимание уделили и психологии: участники прошли тест "Большая пятёрка", где оцениваются пять черт — экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость.

В течение программы добровольцы регулярно сообщали, насколько им нравятся занятия. После восьми недель их физическая форма проверялась снова. Из 132 участников до конца дошли 86 человек — и все они стали сильнее и выносливее.

Кто что любит: результаты
Исследование выявило интересные корреляции:

Экстраверты чаще получали удовольствие от интенсивных нагрузок — интервальные тренировки (HIIT) и велотесты на максимуме им подходили идеально.
Люди с высоким уровнем невротизма предпочитали короткие всплески активности и чувствовали себя комфортнее, когда за ними не наблюдают. Им важно было уединение и возможность сосредоточиться на себе.
Добросовестные участники показали лучшие результаты в аэробных тестах и силовых упражнениях. Но удовольствие от занятий у них не зависело от вида спорта: для них главным мотиватором была польза для здоровья.

Спорт как лекарство от стресса
Особое внимание учёные обратили на то, как спорт влияет на уровень стресса.

"Мы обнаружили, что люди с более высокими показателями по шкале нейротизма продемонстрировали особенно сильное снижение стресса, выполняя рекомендованные в исследовании фитнес-тренировки. Это говорит о том, что для людей с этой чертой характера снижение стресса может быть особенно полезным", — отметил профессор Пол Берджесс из Института когнитивной нейронауки Университетского колледжа Лондона.

Что говорят авторы
Доктор Фламиния Ронка, первый автор исследования, пояснила:

"Мы знаем, что население мира становится всё более малоподвижным. Часто можно услышать о людях, пытающихся стать более активными, но испытывающих трудности в достижении долгосрочных изменений. В этом исследовании мы хотели понять, как личность может влиять на это, чтобы способствовать разработке эффективных мер по изменению поведения в отношении здоровья".

Она добавила:

"Мы обнаружили чёткие связи между чертами личности и тем, какие упражнения больше всего нравились участникам. Я считаю это важным, поскольку мы могли бы использовать эти знания для разработки индивидуальных рекомендаций по физической активности и, надеемся, помочь им стать более активными и оставаться ими".

Вывод
Главный урок исследования прост: самое важное — найти вид активности, который приносит удовольствие. Тогда шансы продолжать заниматься и укреплять здоровье многократно возрастают.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер назвал преимущества кроссового бега для здоровья и выносливости сегодня в 21:46

Асфальт против грязи: почему кросс даёт бегунам больше, чем шоссе

Кросс — бег по пересечённой местности, где каждая трасса уникальна. Чем он отличается от шоссе и почему его стоит попробовать?

Читать полностью » Harvard Health: комбуча с низким содержанием сахара улучшает пищеварение и работу сегодня в 17:10

Маленькие ритуалы, которые работают как фитнес и держат тело в тонусе

Даже если не удаётся попасть в спортзал, всего десять минут простых привычек могут заметно улучшить самочувствие и настроение.

Читать полностью » Тренер Джефф Трипп объяснил, как упражнения с собственным весом укрепляют пресс сегодня в 16:50

Упражнения, которые сжигают жир на животе быстрее скручиваний

Забудьте о бесконечных скручиваниях — они не помогут избавиться от живота. Существует пять стратегий, которые сделают домашние тренировки для пресса по-настоящему эффективными.

Читать полностью » Персональный тренер Кехинде Анджорин показала тренировку с метлой для всего тела сегодня в 16:10

Метла вместо штанги: тренировка, о которой молчат фитнес-залы

Закрытые спортзалы — не повод отказываться от тренировок. Узнайте, как превратить обычную метлу в полноценный спортивный снаряд.

Читать полностью » Тренер Майк Томсон объяснил пользу push-pull упражнений для силы и выносливости сегодня в 15:50

Push-pull тренировки: система, которая меняет правила игры в зале

Узнайте, как за 20 минут прокачать все основные группы мышц, увеличить силу и снизить риск травм с помощью push-pull тренировки.

Читать полностью » Ингрид Клей, тренер ISC Wellness, представила короткую тренировку для кора сегодня в 15:10

10 минут, которые меняют пресс сильнее, чем час в спортзале

Короткий комплекс, который можно добавить к любой тренировке. Всего десять минут — и ваш пресс получит полную проработку.

Читать полностью » IBU исключил участие российских биатлонистов в Олимпиаде-2026 сегодня в 14:31

Решение IBU окончательное: как регламент перечеркнул надежды

IBU сделала официальное заявление: российские биатлонисты не смогут выступить на Олимпиаде-2026 даже в нейтральном статусе.

Читать полностью » Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сообщил о лучшей форме в карьере сегодня в 13:28

Российский голкипер в ПСЖ достиг рекордных показателей

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов заявил, что сейчас находится в своей лучшей форме. Игрок рассказал, чего удалось достичь благодаря правильной подготовке.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Прогноз погоды в Крыму: высокая температура и туман продержатся до конца недели
Питомцы

Светлана Сафонова: первые три дня поиска решают судьбу пропавшего животного
Красота и здоровье

Врач-диетолог Махан подчеркнула, что свет важнее пищи для регулирования сна
Спорт и фитнес

Чемпион мира по самбо показал упражнения для укрепления мышц спины дома
Еда

В соцсетях набирает популярность рецепт закуски из пастилы
Дом

Уксус эффективен для уборки в отелях: помогает избавиться от грязи и дезинфицировать поверхности
Авто и мото

Автозапчасти теперь подлежат маркировке Честный знак для предотвращения мошенничества
Садоводство

Правильная посадка саженцев: сроки, почва, полив и защита растений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru