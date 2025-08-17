Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:23

Кавказ теряет интерес к частным домам: с чем связано такое снижение

На Северном Кавказе резко сократились объемы строительства частных домов

В первые семь месяцев 2025 года Северо-Кавказский федеральный округ продемонстрировал самое значительное падение объемов индивидуального жилищного строительства в стране. По данным статистики, в регионе ввели в эксплуатацию всего 3,2 миллиона квадратных метров частного жилья, что на 43,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Негативная динамика также затронула Приволжский, Южный и Дальневосточный округа, где показатели снизились на 11,5%, 4,2% и 3,2% соответственно. В то же время другие регионы России, напротив, показали рост.

Лидером по темпам увеличения объемов строительства стала Сибирь с приростом в 16,5%. Центральный федеральный округ, занимающий первое место по общему количеству сданного жилья, увеличил показатели лишь на 2,8%.

Несмотря на то что частные дома по-прежнему составляют большую часть введенного жилья — почти 4,9 миллиона квадратных метров, или 65,7% от общего объема, общероссийская статистика зафиксировала снижение на 14,4% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают эту тенденцию с изменением экономической ситуации и предпочтений населения.

