Жилья станет меньше: власти предупреждают о рисках в ближайшие годы

Объёмы ввода индивидуального жилья в России в ближайшие годы могут пойти на спад. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Текущие показатели

По оценке замминистра, в 2025 году будет введено около 50 млн кв. м индивидуального жилья. Это значительный объём, но уже сейчас в ведомстве видят риски снижения показателей в перспективе.

"Есть риск снижения объемов ввода ИЖС в 2027–2028 годах, а может быть даже в 2026 году", — отметил Стасишин.

Причины возможного спада

Главный фактор замедления — финансовое поведение граждан. По словам замминистра, многие предпочитают хранить деньги на депозитах, получая доход от процентов. Эти средства не сразу направляются в строительство, а остаются на счетах до более удобного момента, когда их можно будет вложить в индивидуальное жильё, в том числе с использованием эскроу-счетов.

Таким образом, на рынке может образоваться временный разрыв между накоплением средств и их вложением в строительство, что приведёт к снижению объёмов ввода.

Контекст форума

Заявление прозвучало в рамках Восточного экономического форума, который в десятый раз проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Программа форума включает более 100 тематических сессий в семи блоках. В этом году участие принимают свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран.