Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:24

Почему рост индивидуального строительства рискует замедлиться

Замминистра строительства назвал риски падения темпов индивидуального жилищного строительства

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в последние годы демонстрировало уверенный рост, однако уже через несколько лет тенденция может измениться. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Возможное снижение объемов

По оценке замминистра, в 2024 году показатель ввода ИЖС достигнет примерно 50 млн кв. м. Но в перспективе 2026-2028 годов существует риск снижения темпов.

"Есть риск снижения объемов ввода ИЖС в 2027–2028 годах, а может быть даже в 2026 году", — отметил Стасишин.

Причины риска

Главным фактором, по словам замминистра, является финансовое поведение населения. Многие граждане предпочитают размещать средства на депозитах и зарабатывать на процентах, откладывая инвестиции в строительство. В дальнейшем эти накопления могут быть направлены на покупку жилья с использованием счетов эскроу, но текущая ситуация временно сдерживает активность.

Контекст форума

Заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году главная тема мероприятия звучит как "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Программа форума включает более 100 сессий по семи тематическим направлениям, в нем участвуют свыше 4,5 тысячи человек из более чем 70 стран.

Итог

Рост объемов ИЖС, достигнутый в последние годы, может замедлиться уже к середине десятилетия. Судьба этого сегмента напрямую зависит от финансовых стратегий россиян и готовности переводить сбережения с депозитов в строительство.

