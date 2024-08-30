Россияне ринулись строить и ремонтировать загородную недвижимость

"Авито Услуги" заметили рост спроса на ИЖС на 13% за год

В России укрепляется тренд на строительство собственных домов, передаёт в четверг РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы "Авито Услуги".

По данным сервиса, в нынешнем августе спрос на строительство домов на 13% выше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а на проектирование — на 49%.

Вырос интерес и к другим строительным услугам: к изыскательным работам для изучения участка под ИЖС — на 107%, проектированию и сметам на 49%, кровельным работам — на 22%.

Наибольший скачок спроса на возведение дома "под ключ" зафиксирован:

в Сочи (+143%), Тольятти (+32%), Казани (+32%).

Востребованность услуг проектирования домов и составления смет больше всего выросла в Москве (+129%), Воронеже (+124%) и Санкт-Петербурге (+110%).

Усилился интерес к услугам ремонтных бригад: за лето — на 16%.

Самые популярные услуги:

сантехников (+35%),

дизайнера интерьеров (+21%),

а также сборка и ремонт мебели (+26%).

"Россияне предпочитают строить собственные дома и все чаще делегируют ремонтные работы специалистам. Обращение к высококвалифицированным строителям особенно актуально до наступления зимы", — объяснила руководитель категорий "Ремонт и строительство" на "Авито Услугах" Светлана Филимонова.