Пять или шесть: какое количество ежедневных чашек кофе говорит о зависимости

Индивидуальная реакция организма на кофеин исключает возможность установления единой нормы потребления напитка для всех людей. Об этом NewsInfo заявила эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова.

Ранее российские психиатры предложили пересмотреть медицинские критерии оценки привыкания к бодрящим напиткам. В проекте новых клинических рекомендаций указано, что зависимость может сформироваться при употреблении пяти-шесть чашек в день. В качестве негативных последствий специалисты перечислили бессонницу, пульсирующую головную боль, тревожность и нарушения сердечного ритма.

Тихонова отметила, что примеры известных личностей, таких как Фидель Кастро, демонстрируют возможность сохранения долголетия при регулярном употреблении очень крепкого кофе. По ее словам, кубинский лидер дожил до преклонного возраста, несмотря на привычку пить густой кофейный напиток, что подтверждает значимость личных физиологических особенностей. При этом важно понимать, что дозировки бодрящего напитка должны соответствовать состоянию сердечно-сосудистой системы.

"Это глубоко индивидуально. Человек не сможет выпить пять-шесть чашечек кофе, если они ему не идут. Он может выпить только в том случае, если они ему помогают", — пояснила Тихонова.

Эксперт добавила, что понятие зависимости в данном контексте некорректно, так как пристрастие к определенным продуктам, будь то сало или овощи, является вопросом вкусовых предпочтений. Кроме того, в зернах содержится калий, необходимый для работы сердца. Вместе с тем ученые отмечают, что биоактивные соединения в кофе могут влиять на процессы обновления клеток.

"Нельзя оценивать кофе количеством кофеина, которое в нем находится. Пока что не зафиксировано смертей или болезней от кофе. Кофе — это продукт питания, еда в первую очередь", — рассказала специалист.

Тихонова разграничила воздействие кофе и чая, отметив, что эффект от кофейного калия длится около двух с половиной часов, тогда как чайный танин действует до восьми часов. Она также подчеркнула, что мужчины зачастую усваивают кофеин быстрее и легче женщин.

Несмотря на это, медики напоминают, что избыточная стимуляция нервной системы во второй половине дня негативно сказывается на внешности, поскольку вечерняя привычка бодрости мешает ночному восстановлению тканей.

Особое внимание эксперт уделила качеству продукта. По ее мнению, обсуждать пользу можно только применительно к натуральному зерновому кофе, тогда как состав растворимых аналогов часто вызывает вопросы.

Для тех, кто следит за фигурой, важно также учитывать, что использование подсластителей может негативно отразиться на метаболизме в долгосрочной перспективе. Современные исследования также подтверждают, что состояние сосудов зависит от множества факторов, включая способ приготовления любимого напитка.

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