ходьба
ходьба
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:31

Настройка стопы: секрет, который продлевает жизнь коленным суставам — вот что показало новое исследование

Как изменение положения стопы помогает при остеоартрите: результаты эксперимента

Исследователи из NYU Langone Health, Университета Юты и Стэнфордского университета провели эксперимент, показавший, что индивидуальная настройка положения стоп при ходьбе способна снизить нагрузку на сустав и замедлить прогрессирование остеоартрита — хронического заболевания, при котором разрушается хрящевая ткань коленного сустава.

В исследовании приняли участие 68 человек с лёгкой и умеренной стадией болезни. Участникам предлагали слегка разворачивать ноги внутрь или наружу — на 5 или 10 градусов от привычного положения. Выбор угла определяли по данным компьютерного моделирования походки, проведённого в специализированной лаборатории.

Половина испытуемых шесть раз тренировалась ходить с "оптимальным" углом стопы, другая половина продолжала ходить естественным образом. МРТ и оценка боли проводились в начале эксперимента и через год.

Результаты показали, что у тех, кто изменил угол стопы, дегенерация хряща во внутренней части колена шла медленнее, чем у группы без изменений в походке. Максимальная нагрузка на сустав у первой группы снизилась на 4%, а у второй — увеличилась более чем на 3%.

Кроме того, участники с корректировкой походки отметили снижение боли на 2,5 балла по 10-балльной шкале — эффект, сравнимый с приёмом безрецептурных обезболивающих. У группы, ходившей как обычно, боль уменьшилась чуть более чем на один балл.

По словам доцента кафедры радиологии Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета Валентины Маццоли, методика может отсрочить необходимость операции по замене коленного сустава и не несёт рисков, связанных с длительным приёмом лекарств, таких как повреждения печени и почек или язвы желудка. Она также подчеркнула, что персонализированный подход в лечении даёт лучшие результаты, чем универсальные рекомендации.

Учёные отмечают, что хотя исследование проводилось в лаборатории с использованием сложного оборудования, современные технологии позволяют анализировать походку с помощью видео со смартфона и искусственного интеллекта. В будущем команда планирует протестировать метод на людях с ожирением и проверить эффективность упрощённых инструментов оценки походки.

