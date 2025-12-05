Индия остаётся одним из ведущих покупателей российской нефти, и это выгодно как для Нью-Дели, так и для Москвы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT на английском языке.

Комментируя текущую ситуацию, Песков отметил, что Индия получает значительную прибыль от закупок нефти у России.

"Индия — крупный покупатель российской нефти, и она действительно зарабатывает на этом неплохие деньги. Это выгодно как для Индии, так и для нас", — подчеркнул пресс-секретарь.

Также он прокомментировал введение пошлин против Индии в размере 25%, которые касаются закупок нефти из России. Эти меры были инициированы администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Песков отметил, что данный вопрос является частью двусторонних отношений Индии и США.

Двусторонние отношения Индии и США: влияние пошлин

Песков указал, что введение пошлин, несмотря на возможные негативные последствия для экономики Индии, не повлияет на её желание продолжать закупки российской нефти. Он отметил, что выгоды от продолжения закупок нефти могут превышать возможные потери от пошлин.

"Если продолжение закупок приносит вам больше денег, почему бы не продолжить?" — задал риторический вопрос пресс-секретарь президента.

Таким образом, Москва и Нью-Дели сохраняют взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на внешние экономические факторы.

Экономические последствия для обеих сторон

Индийская сторона, по словам Пескова, получает существенные выгоды от низкой стоимости российской нефти. Эта сделка приносит выгоду и России, так как увеличивает экспорт нефти в важный азиатский регион. Несмотря на давление со стороны США, Индия продолжает строить экономические связи с Москвой, осознавая, что продолжающиеся закупки — это выгодный шаг для её экономики.

Песков подчеркнул, что вопросы внешней торговли, особенно в таком стратегически важном секторе, как энергетика, всегда требуют внимательного подхода и взвешенного решения. Поэтому страны продолжат сотрудничество, несмотря на политические и экономические сложности, которые могут возникать на международной арене.