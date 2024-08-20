Новый эксклюзив для Xbox: Indiana Jones and The Great Circle выйдет в декабре 2024 с последующим релизом на PlayStation 5

Игра Indiana Jones and The Great Circle выйдет как временный эксклюзив на ПК и Xbox в декабре 2024 года, согласно информации в социальных сетях. Ожидается, что эксклюзивность продлится около шести месяцев, после чего она станет доступна на PlayStation 5 в первой половине 2025 года.

Разработчиком игры выступает студия MachineGames, известная по серии игр Wolfenstein и Quake. Эта студия была приобретена Microsoft Gaming в 2021 году вместе с Bethesda, что увеличивает вероятность эксклюзива для Xbox. Кроме того, игра будет доступна в первый же день в подписке Xbox Game Pass как для ПК, так и для консолей.

Indiana Jones and The Great Circle будет представлена на выставке Gamescom Opening Night Live, где ожидается больше информации о проекте. Это будет экшен с элементами стелса, где игроки смогут управлять Индианой Джонсом от первого лица, а также использовать его кнут для решения головоломок и преодоления препятствий.

В январе 2021 года Bethesda и MachineGames подтвердили разработку игры в сотрудничестве с Lucasfilm Games. Режиссер проекта Джерк Густаффсон работает совместно с композитором Горди Хаабом над созданием оригинальной музыки и переосмыслением классических тем Индианы Джонса.

Официальная дата выхода Indiana Jones and The Great Circle пока не объявлена, но более точную информацию можно ожидать после показа на Gamescom. Игра, вероятно, станет одним из самых ожидаемых релизов для Xbox в 2024 году.

Фото: flickr.com/ Leonid Mamchenkov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)