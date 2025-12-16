Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Индия
Индия
© commons.wikimedia.org by Ryan from Toronto, Canada is licensed under CC BY 2.0
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:45

Интернет показывает одно, реальность — другое: миф об индийской уличной еде трещит по швам

Миф об антисанитарии индийской уличной еды преувеличен — пользователь Reddit

Видеоролики и фотографии индийской уличной еды нередко вызывают у иностранной аудитории шок и отвращение. Однако реальная ситуация гораздо сложнее и противоречивее, чем популярные интернет-образы. На это указал пользователь Reddit, живущий в Индии, комментируя устойчивые западные стереотипы о санитарии в стране.

Об этом рассказал пользователь платформы Reddit под ником NorthTop9254, который поделился личным взглядом на повседневную культуру питания и причины появления негативных представлений об уличной еде.

Где рождается миф об антисанитарии

По словам автора, в Индии действительно существует огромное количество уличных торговцев, и уровень гигиены среди них может заметно различаться. При этом он подчеркивает, что небезопасная еда — не норма, а исключение, которое чаще всего и попадает в поле зрения СМИ и социальных сетей.

"В Индии много уличной еды, которая совершенно безопасна, ее ежедневно едят миллионы людей, особенно в популярных киосках с высокой проходимостью. Однако стандарты гигиены внутри страны неравномерны, но не отсутствует вовсе. И потому встречаются недобросовестные продавцы, которые и попадают в СМИ", — отметил автор.

Он пояснил, что высокая проходимость у точки питания обычно служит индикатором качества: еда готовится быстро, продукты не залеживаются, а риск отравлений снижается.

Как местные жители выбирают уличную еду

По наблюдениям пользователя, большинство индийцев с детства знают негласные правила выбора безопасной уличной еды. Они обращают внимание на свежесть ингредиентов, качество воды, чистоту рабочего места и репутацию конкретного продавца среди постоянных покупателей.

Автор добавил, что неряшливые и откровенно грязные торговые точки вызывают настороженность не только у туристов, но и у самих местных жителей. Такие места, как правило, обходят стороной, предпочитая проверенные ларьки и рынки.

Почему интернет показывает не всю картину

Пользователь Reddit также отметил, что рестораны и производители упакованной готовой еды в Индии подчиняются более строгим санитарным требованиям. Именно поэтому массовые отравления чаще связаны не с уличной едой как явлением, а с отдельными нарушителями.

По его мнению, изображения и видео в интернете действительно фиксируют существующие проблемы, но не отражают повседневную реальность миллионов людей. Уличная еда в Индии — это не только риск, но и важная часть городской культуры, где качество во многом определяется опытом и осознанным выбором самих потребителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Евросоюз включил 17 физлиц в антироссийские санкции — Совет ЕС вчера в 14:56
Брюссель перешёл новую черту: антироссийские санкции добрались до США

Евросоюз вновь расширил санкции, добавив 17 новых фигур, включая первого гражданина США. Какие секреты скрываются за новыми ограничениями?

Читать полностью » Дания включила использование VPN в антипиратские поправки к законам — The Register вчера в 14:45
Дания полезла в VPN — новый закон вызвал тревогу: под запрет может попасть обычный интернет

Дания предлагает обновить антипиратские законы, затрагивающие VPN. Формально запрета нет, но размытые формулировки уже вызывают тревогу у экспертов и активистов.

Читать полностью » Отказ Клинтонов от дачи показаний Конгрессу по делу Эпштейна может повлечь разбирательство — NYT вчера в 12:26
Скандал с громкими фамилиями: дело Эпштейна может выйти на новый уровень

Конгресс США усиливает давление на Билла и Хиллари Клинтон по делу Эпштейна. СМИ оценивают, чем может закончиться отказ от показаний.

Читать полностью » Демократы рассматривают действия Камалы Харрис как подготовку к выборам 2028 года — Axios вчера в 11:25
Политическая пауза заканчивается? Действия Камалы Харрис вызвали ажиотаж у демократов

Камала Харрис изменила риторику и сделала несколько публичных шагов, которые в Демпартии сочли знаковыми. СМИ считают это подготовкой к выборам 2028 года.

Читать полностью » Рафаэль Гросси заявляет о кризисе роли ООН в конфликтах — El País вчера в 11:22
Мировые конфликты множатся, а ООН молчит: заявление, которое встревожило дипломатов

Глава МАГАТЭ усомнился в эффективности ООН, указал на её отсутствие в зонах конфликтов и прокомментировал своё возможное выдвижение.

Читать полностью » Литва допускает переговоры с Белоруссией по границе — министр Будрис вчера в 11:21
После долгой паузы Вильнюс подаёт сигнал Минску: найден неожиданный формат контактов

Вильнюс допускает переговоры с Минском по границе в новом формате, отходя от прежней практики исключительно технических контактов.

Читать полностью » Таиланд прекращает топливные поставки Камбодже на фоне конфликта — The Nation вчера в 11:21
Топливо обнулили, порты под надзором: эскалация между Таиландом и Камбоджей набирает форму

Таиланд полностью прекратил поставки топлива в Камбоджу и усилил морской контроль на фоне вооружённых столкновений и взаимных обвинений сторон.

Читать полностью » Шри-Ланка ведёт переговоры с Россией о нефти, СПГ и модернизации НПЗ — посол Гунасекера вчера в 9:25
Переговоры уже идут: российские нефть и газ могут пойти в ещё одну страну

Шри-Ланка обсуждает с Россией поставки нефти и СПГ, но дело не ограничивается контрактами. Переговоры затрагивают и будущее энергетической инфраструктуры.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Кофе и общепит в России обходятся дороже, чем в Юго-Восточной Азии — путешественник Кутовой
Садоводство
Защита стволов в декабре предотвращает повреждения яблонь грызунами — Сад и огород
Питомцы
Собаки зимой лают чаще из-за нехватки активности — кинологи
Общество
Россияне планируют потратить на Новый год в среднем 26 тыс. рублей — исследование Авито
Наука
Под Бермудами нашли аномальный слой пород толщиной 20 км — Фрейзер
Общество
Работа с ИИ станет базовым навыком для соискателей в 2026 году — эксперт Крылова
Красота и здоровье
Эмоциональная сложность часто сопровождает высокий интеллект — психолог Никишина
Спорт и фитнес
Короткие силовые тренировки улучшают работу сердца — фитнес-тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet