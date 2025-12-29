Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Индийские поезда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:29

Россия внезапно открыла ворота рабочей силе: кто массово занимает стройки и заводы

Спрос на квалифицированных рабочих в России вырос на 60% — Newsbytes

В России наблюдается рост спроса на квалифицированных рабочих, таких как сварщики, портные, плотники и арматурщики, что связано с активным привлечением специалистов из Индии. Об этом сообщают кадровые агентства, которые отмечают значительное увеличение числа рабочих из Индии в последние годы. О стремительном увеличении числа индийских специалистов пишет портал Newsbytes, ссылаясь на данные кадровых агентств.

Увеличение спроса на специалистов

Согласно информации, в последние годы спрос на индийских рабочих в России вырос более чем на 60%. Причиной тому стало улучшение условий трудовой мобильности между двумя странами: в декабре 2023 года, в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию, был подписан меморандум о повышении мобильности рабочей силы. Этот документ предполагает дальнейшее расширение сотрудничества в сфере труда и миграции.

Сиддхартха Маллик, соучредитель и управляющий директор компании по подбору персонала Globeskills International, отметил, что российские компании ищут широкий круг квалифицированных специалистов.

"Востребованы портные, плотники, арматурщики, сварщики и другие профессионалы", — отметил он.

Например, спрос на сварщиков за последние несколько лет увеличился с 300 специалистов в год до 500.

Популярность среди индийских рабочих

Большая часть рабочих, прибывающих в Россию, поступает из индийских штатов, таких как Западная Бенгалия, Андхра-Прадеш, Бихар и Тамил Наду. Работники, отправляющиеся в Россию, могут рассчитывать на заработную плату в размере 50 000 рупий в месяц (что составляет около 43 тыс. рублей), что значительно превышает доходы в Индии. Кроме того, российские работодатели обеспечивают их питанием и жильем.

В 2024 году индийские граждане впервые заняли второе место по числу полученных разрешений на работу в России, уступив только гражданам Китая. По данным посла Индии в Москве, Виная Кумара, в России трудятся порядка 70-80 тыс. индийских рабочих.

Квоты на трудовые мигранты

Минтруд России ежегодно устанавливает квоты на выдачу разрешений на работу для иностранных специалистов, в том числе для граждан стран с визовым режимом. В 2023 году квота составляла 123,95 тыс. человек, в 2024 году она была увеличена до 155,9 тыс. человек, а в 2025 году — до 234,96 тыс. человек. Квота распределяется по субъектам и специальностям, однако не распространяется на квалифицированных специалистов, которые работают по профессиям, включённым в список Минтруда.

Ожидания для обрабатывающих отраслей

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что в рамках соглашения с Индией Россия готова принять неограниченное число специалистов. По его словам, для обрабатывающих отраслей промышленности нужно как минимум 800 тыс. человек дополнительно, а для таких сфер, как торговля и строительство, ещё 1,5 млн человек. Это открывает большие возможности для дальнейшего сотрудничества в сфере трудовой мобильности.

