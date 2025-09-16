Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:59

Машины без имени: смогут ли индийские бренды стать новыми любимцами россиян

Эксперты назвали причины, почему индийские автомобили уступают китайским в России

Индийский автопром уже давно делает попытки заявить о себе на мировом рынке, и теперь его взгляд обращен в сторону России. Вопрос только в том, смогут ли отечественные покупатели, привыкшие к китайским моделям и европейскому уровню оснащения, пересесть на машины из Индии. Эксперты считают, что путь будет непростым, но при правильной стратегии и долгосрочных вложениях он вполне реален.

Индийские марки и их шансы

Индия обладает развитой автомобильной индустрией. Среди самых известных брендов можно выделить Tata Motors, Mahindra, Maruti Suzuki и Bajaj. Эти компании активно работают на внутреннем рынке, выпускают доступные легковые автомобили, внедорожники, грузовики и даже электромобили.

Проблема в том, что в России у них пока нет устойчивого имиджа. Китайские марки за последние годы смогли адаптироваться к климату и дорожным условиям, а также наладили маркетинг и логистику. Индийским брендам предстоит пройти тот же путь практически с нуля.

"Китайские автомобили, в отличие от индийских, уже прижились на отечественном рынке", — отметил сооснователь LikeAvto Никита Шелехов.

Сравнение индийских и китайских машин

Параметр Индийские авто (Tata, Mahindra) Китайские авто (Chery, Geely, Haval, Changan)
Цена Ниже среднего, до 1,5 млн руб. Средний сегмент от 1,5 млн руб.
Оснащение Базовое, упрощённые комплектации Расширенные функции: мультимедиа, ассистенты
Адаптация к климату Ограниченная Хорошая (подогревы, усиленные аккумуляторы)
Технические характеристики Уступают по мощности и динамике Сбалансированы под разные запросы
Имидж Практически отсутствует в РФ Сформирован, растёт доверие

"Автомобили Индии заметно уступают по техническим характеристикам китайским машинам, однако они стоят дешевле", — отметил коммерческий директор Fresh Евгений Житнухин.

Плюсы и минусы индийских автомобилей

Плюсы Минусы
Доступная цена Слабое техническое оснащение
Экономичные двигатели Отсутствие имиджа на рынке РФ
Широкий выбор компактных моделей Недостаточная адаптация к российскому климату
Потенциал для локализации Ограниченная сеть сервисов и дилеров
Низкая стоимость обслуживания в Индии Возможные проблемы с запчастями в РФ

FAQ

Как выбрать индийский автомобиль в России?
Сравните модели с китайскими аналогами, уточните стоимость страховки и доступность сервисов.

Сколько стоят индийские машины?
Большинство моделей вписываются в сегмент до 1,5 млн рублей, что делает их дешевле китайских.

Что лучше — индийский или китайский авто?
Китайские марки пока выигрывают по техническим характеристикам и сервису, но индийские дешевле и могут быть выгодны для экономии.

3 интересных факта

• Maruti Suzuki — лидер индийского рынка, продаёт почти половину всех автомобилей в стране.
• Tata Motors владеет брендом Jaguar Land Rover.
• Mahindra — один из крупнейших производителей тракторов в мире, что подчёркивает индустриальную мощь компании.

