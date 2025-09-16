Машины без имени: смогут ли индийские бренды стать новыми любимцами россиян

Индийский автопром уже давно делает попытки заявить о себе на мировом рынке, и теперь его взгляд обращен в сторону России. Вопрос только в том, смогут ли отечественные покупатели, привыкшие к китайским моделям и европейскому уровню оснащения, пересесть на машины из Индии. Эксперты считают, что путь будет непростым, но при правильной стратегии и долгосрочных вложениях он вполне реален.

Индийские марки и их шансы

Индия обладает развитой автомобильной индустрией. Среди самых известных брендов можно выделить Tata Motors, Mahindra, Maruti Suzuki и Bajaj. Эти компании активно работают на внутреннем рынке, выпускают доступные легковые автомобили, внедорожники, грузовики и даже электромобили.

Проблема в том, что в России у них пока нет устойчивого имиджа. Китайские марки за последние годы смогли адаптироваться к климату и дорожным условиям, а также наладили маркетинг и логистику. Индийским брендам предстоит пройти тот же путь практически с нуля.

"Китайские автомобили, в отличие от индийских, уже прижились на отечественном рынке", — отметил сооснователь LikeAvto Никита Шелехов.

Сравнение индийских и китайских машин