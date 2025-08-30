Индийские авто на российском рынке: реальность или мираж

За последние годы российский авторынок претерпел серьёзные изменения. После ухода ряда крупных производителей нишу постепенно стали занимать азиатские компании. На фоне этого всё чаще поднимается тема поставок машин из Индии, где развивается собственный автопром, ориентированный как на внутренний, так и на внешний рынок.

Интерес Индии к экспорту в Россию

Недавно посол Индии в Москве Винай Кумар заявил, что Нью-Дели рассматривает возможность увеличения экспорта в Россию. В список товаров, которые планируется поставлять, входят не только электроника и автозапчасти, но и автомобили. Эта новость вызвала обсуждение среди экспертов и участников рынка: насколько реально появление заметного потока индийских машин в нашей стране?

Проблема с рулем и сертификацией

Директор агентства "Автостат" Сергей Целиков напомнил, что ключевой барьер для индийских автомобилей связан с конструктивными особенностями.

"В Индии все автомобили с правым расположением руля. Так что для нашего рынка нужно выпускать отдельные партии машин. С измененной конструкцией. Потом проводить испытания, сертифицировать и так далее", — пояснил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Таким образом, речь идёт не просто о поставках готовых моделей, а о глубокой адаптации. А это требует времени, инвестиций и готовности самих производителей.

Масштабы индийского автопрома

Индийская автомобильная промышленность по объёмам заметно превосходит российскую. Однако по сравнению с Китаем она значительно скромнее.

"Автопром Индии относительно большой. Ключевое слово относительно. Большой по отношению к России. Если сравнивать с Китаем, то маленький", — отметил Сергей Целиков.

При этом стоит учитывать, что Индия пока в первую очередь ориентирована на внутренний рынок, который стремительно растёт. В отличие от Китая, где производство уже давно превышает внутренний спрос, индийские компании пока не располагают большими резервами для экспорта.

Какие марки делают в Индии

Сегодня в Индии выпускают автомобили различных брендов. Среди них местные производители Tata и Mahindra, а также хорошо известные мировые компании: Maruti Suzuki, Toyota, Hyundai, Kia, Honda, Renault. Некоторые из них уже имеют опыт экспорта на разные рынки, но для России пока объёмы минимальны.

По данным "Автостата", за последние четыре года в нашей стране было зарегистрировано чуть более двух тысяч новых автомобилей индийской сборки. При этом свыше 95% из них пришлись на Suzuki.