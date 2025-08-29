Конкуренция с Китаем: как Индия может сделать автомобили в России дешевле

Задумывались ли вы, что у российского автопрома вскоре может появиться новый игрок, способный составить конкуренцию Китаю? Индия, один из крупнейших производителей автомобилей в мире, планирует расширить своё присутствие на российском рынке и поставить туда не только машины, но и автозапчасти, электронику и даже модные товары.

Индия делает ставку на Россию

В интервью ТАСС посол Индии в России Винай Кумар рассказал о намерениях Дели укрепить торговые связи с Москвой.

"Мы рассматриваем приоритетными направлениями поставки автомобилей и комплектующих, строительных материалов, текстиля, модных товаров, электроники и IT-продукции, включая смартфоны", — заявил Кумар.

По его словам, несмотря на заметный рост товарооборота, индийский экспорт в Россию пока далёк от своего реального потенциала. И это открывает дорогу для расширения сотрудничества.

Альтернатива Китаю

Сегодня более половины российского авторынка занимает продукция китайских компаний. Но Индия намерена предложить собственные решения, создавая конкурентную среду и уменьшая зависимость России от одного источника поставок.

Автомобильная отрасль Индии имеет для этого все возможности: Tata Motors, Mahindra, Maruti Suzuki, Hyundai, Kia, Toyota Kirloskar, Honda, Renault и другие бренды давно известны на мировом рынке. Эти компании производят широкий спектр моделей — от бюджетных машин до автомобилей среднего класса, которые уже зарекомендовали себя в Азии, Африке и Латинской Америке.