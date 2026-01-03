Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi
© commons.wikimedia.org by Пит Соуза is licensed under Public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:29

Ушёл Запад — пришла Индия: российский рынок привлёк новых крупных игроков

Индийский бизнес занял ниши после ухода Запада в России — президент IBA Котвани

Индийский бизнес видит в России не только перспективный рынок, но и редкую возможность занять ниши, освободившиеся после ухода западных компаний. Интерес к российской экономике со стороны предпринимателей из Индии растёт на фоне структурных изменений в торговле и промышленности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани.

По его словам, текущая ситуация формирует для индийских компаний окно возможностей, которым бизнес намерен воспользоваться, несмотря на сохраняющиеся барьеры и сложности.

Освободившееся пространство на рынке

Сэмми Котвани отметил, что российских рынок привлекает индийских предпринимателей сочетанием масштабов и дисбалансов в ряде отраслей. Речь идёт о категориях, где спрос заметно превышает предложение, а уход западных брендов оставил вакантное пространство.

"В России индийский бизнес привлекают большой рынок с разрывом в спросе и предложении в некоторых потребительских и промышленных категориях и пространство, сформированное уходом Запада", — заявил президент Индийского бизнес-альянса в России Сэмми Котвани.

Он подчеркнул, что именно эти факторы побуждают индийские компании активнее рассматривать Россию как направление для расширения присутствия.

Ключевые сферы интереса

Глава IBA сообщил, что наибольший интерес в России сегодня вызывают несколько направлений индийской экономики. Среди них — фармацевтика, информационные технологии и потребительские товары.

По его словам, российский рынок демонстрирует устойчивый спрос на индийские лекарственные препараты, IT-решения и продукцию массового потребления. Эти сферы рассматриваются как наиболее перспективные для наращивания поставок и инвестиций в ближайшей перспективе.

Барьеры для выхода на рынок

При этом Котвани указал и на сложности, с которыми сталкиваются индийские предприниматели. В числе основных проблем он назвал ограничения в банковских услугах, недоработки в логистических цепочках и трудности с оформлением необходимой документации.

Эти факторы, по его словам, замедляют выход компаний на рынок и требуют дополнительной координации между бизнесом и регуляторами. Тем не менее интерес к России сохраняется, несмотря на административные и инфраструктурные ограничения.

Политическая поддержка деловых связей

Контекстом для заявлений бизнес-альянса стали и политические сигналы. В начале декабря, во время визита в Индию, президент России Владимир Путин отметил, что прочные связи между деловыми кругами двух стран служат надёжной опорой российско-индийских отношений.

Глава государства также подчеркнул готовность российских предприятий наращивать закупки товаров и услуг из Индии, учитывая профицит в двустороннем торговом балансе. Эти заявления, как считают эксперты, создают дополнительную основу для активизации индийского бизнеса в России.

