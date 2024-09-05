Уже растерзаны 10 человек: Стала известна причина нападения волков на людей в Индии

По мнению Санджая Патхака, высокопоставленного представителя департамента лесного хозяйства штата Уттар-Прадеш, участившиеся нападения волков на людей могут быть связаны с местью животных.

С весны текущего года жители округа Бахрайч в штате Уттар-Прадеш живут в страхе из-за нападений стаи азиатских волков. Первые случаи были зафиксированы в марте, но в последние недели ситуация значительно ухудшилась. С 17 июля волки уже стали причиной гибели 10 человек и ранения более 50.

Власти штата приняли беспрецедентное решение — впервые за 50 лет разрешили отстрел волков, нападающих на людей. Санджай Патхак предполагает, что волки могут мстить за гибель своих детёнышей.

По его словам, в начале года жители обнаружили волчье логово неподалёку от плантаций сахарного тростника. Именно в этом районе впоследствии участились нападения. Однако из-за сильных дождей река разлилась, логово было затоплено, и все волчата погибли. Патхак считает, что волки могут связывать гибель потомства с действиями людей.

Он также отметил, что волки склонны к мести. Если кто-либо нанесёт вред их жилищу или потомству, они могут напасть на людей. Патхак напомнил о похожем случае, произошедшем в Уттар-Прадеше в 1996 году. Тогда атаки волков, имевшие характер людоедства, привели к многочисленным человеческим жертвам и травмам. В ходе расследования было установлено, что фермеры обнаружили и уничтожили волчье логово с потомством.

Фото: From Wikimedia Commons/ Pavan Kunder (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)