Индия усилила охрану посольства Бангладеш

В связи с неспокойной обстановкой в Бангладеш, индийские власти приняли решение об усилении мер безопасности вокруг посольства Дели.

Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителя полиции, это сделано для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности дипломатической миссии.

Накануне стало известно, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в столице Дакке в связи с массовыми протестами и беспорядками. По информации телеканала News18, Хасина подала в отставку и прибыла в индийский город Агартала.

Протесты в Бангладеш начались после объявления организацией "Студенческое движение против дискриминации" многодневной акции гражданского неповиновения. Столкновения студентов с полицией и сторонниками правительства переросли в массовые беспорядки, в результате чего власти были вынуждены ввести комендантский час в столице и других городах страны.

На фоне этих событий Индия приняла меры по защите своего дипломатического представительства в Бангладеш и усилила охрану посольства в Дели. Это свидетельствует о серьезности ситуации и стремлении Индии обеспечить безопасность своих дипломатических работников в условиях политической нестабильности в соседней стране.

Решение Индии усилить охрану посольства Бангладеш также можно рассматривать как проявление заботы о стабильности в регионе и желание предотвратить распространение беспорядков на свою территорию.

В настоящее время ситуация в Бангладеш остается напряженной, и ее дальнейшее развитие непредсказуемо. Индия продолжает внимательно следить за событиями в соседней стране и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан и дипломатических миссий.

