Индия усилила охрану посольства Бангладеш

В связи с неспокойной обстановкой в Бангладеш, индийские власти приняли решение об усилении мер безопасности вокруг посольства Дели.
Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителя полиции, это сделано для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности дипломатической миссии.
Накануне стало известно, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в столице Дакке в связи с массовыми протестами и беспорядками. По информации телеканала News18, Хасина подала в отставку и прибыла в индийский город Агартала.
Протесты в Бангладеш начались после объявления организацией "Студенческое движение против дискриминации" многодневной акции гражданского неповиновения. Столкновения студентов с полицией и сторонниками правительства переросли в массовые беспорядки, в результате чего власти были вынуждены ввести комендантский час в столице и других городах страны.
На фоне этих событий Индия приняла меры по защите своего дипломатического представительства в Бангладеш и усилила охрану посольства в Дели. Это свидетельствует о серьезности ситуации и стремлении Индии обеспечить безопасность своих дипломатических работников в условиях политической нестабильности в соседней стране.
Решение Индии усилить охрану посольства Бангладеш также можно рассматривать как проявление заботы о стабильности в регионе и желание предотвратить распространение беспорядков на свою территорию.
В настоящее время ситуация в Бангладеш остается напряженной, и ее дальнейшее развитие непредсказуемо. Индия продолжает внимательно следить за событиями в соседней стране и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан и дипломатических миссий.
Фото: www. army.mil/U.S. Army Photo by Sgt. Daniel Schroeder, 5th Mobile Public Detachment(it is in the public domain)
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