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Все четыре новых фрегата ВМС Индии проекта 11356 вооружат ракетами "Брамос"

"Брамос" вооружит ракетами все четыре новых фрегата ВМС Индии проекта 11356

Все четыре военных корабля проекта 11356, цель которых — осуществлять боевые действия в океанских и морских территориях, а также которые в скором времени будут направлены ВМС Индии, будут вооружены сверхзвуковыми ракетами "Брамос". Об этом информировал агентство РИА Новости представитель организации.

Российская Федерация и крупнейшее государство Южной Азии осенью 2018 года заключили контракты на поставку четырех военных морских кораблей проекта 11356, которые будут реализованы для осуществления боевых действий в океанских и морских территориях. Договорённость подразумевает, что два фрегата будут созданы в Российской Федерации на прибалтийском предприятии "Янтарь", работа которого основывается на военном и гражданском судостроении. Оставшиеся два судна будут создаваться в индийской государственной организации Goa Shipyard Limited, расположенной на Западном побережье Индии.

Собеседник информагентства сообщил о том, что все корабли будут вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Брамос", которые могут запускаться с субмарин, надводных судов, а также с самолётов или земли.

Фото: commons. wikimedia. org / M. Mazumdar/ Bharat-Rakshak (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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