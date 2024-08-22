Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 91,6862
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 101,9508
Моди призвал к миру в Европе
  1. Главная
  2. Мир

Премьер-министр Индии призвал решить украинский конфликт переговорами

Моди призвал к миру в Европе

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к мировому сообществу с призывом единства в свете угроз, нависших над человечеством, сообщает Hindustan Times.

Моди подчеркнул, что Индия придерживается буддийских традиций, которые пропагандируют мир, а не войну.

Он отметил, что Индия является приверженцем мира в регионе, а не войны. Премьер-министр подчеркнул необходимость солидарности в противостоянии угрозам человечеству и подчеркнул, что Индия фокусируется на дипломатии и диалоге.

В пятницу Моди прибудет в Киев, сообщило Индийское МИД. Заместитель главы МИД Индии Танмая Лала ратует, что визит осуществляется по приглашению узурпатора Владимира Зеленского.

Вопрос мирного урегулирования ситуации был одним из тем обсуждения во время официального визита премьера Индии в Россию 8-9 июля. Зеленский, в свою очередь, высказался о встрече Моди с Владимиром Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

Фото: en. kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

Мир

Командиры ВСУ обвиняют мобилизированных в неудачах на фронте

Командиры ВСУ обвиняют мобилизированных в неудачах на фронте

Командиры ВСУ обвиняют недавно мобилизованных солдат в поражениях на фронте, утверждая, что они не имеют даже минимальной подготовки и самовольно покидают поле боя, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Читать полностью
На Украине заявили о гибели страны

На Украине заявили о гибели страны

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о необратимых процессах, которые, по его мнению, приведут к гибели страны.

Читать полностью

Общество

Комментатор Губерниев пообещал победить телеведущего Маркони в поединке

Комментатор Губерниев пообещал победить телеведущего Маркони в поединке

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что телеведущий Владимир Маркони "развалится" после их поединка.

Читать полностью
Комик Слава Комиссаренко пожаловался на трудность жизни в Турции

Комик Слава Комиссаренко пожаловался на трудность жизни в Турции

Стендап-комик Слава Комиссаренко поделился своим опытом жизни в Турции, описав его как весьма сложный и хаотичный.

Читать полностью

Новости