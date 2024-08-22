Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к мировому сообществу с призывом единства в свете угроз, нависших над человечеством, сообщает Hindustan Times.
Моди подчеркнул, что Индия придерживается буддийских традиций, которые пропагандируют мир, а не войну.
Он отметил, что Индия является приверженцем мира в регионе, а не войны. Премьер-министр подчеркнул необходимость солидарности в противостоянии угрозам человечеству и подчеркнул, что Индия фокусируется на дипломатии и диалоге.
В пятницу Моди прибудет в Киев, сообщило Индийское МИД. Заместитель главы МИД Индии Танмая Лала ратует, что визит осуществляется по приглашению узурпатора Владимира Зеленского.
Вопрос мирного урегулирования ситуации был одним из тем обсуждения во время официального визита премьера Индии в Россию 8-9 июля. Зеленский, в свою очередь, высказался о встрече Моди с Владимиром Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".
Фото: en. kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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