Индийское Министерство иностранных дел выразило недовольство высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщила газета Economic Times со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что вызов посла Украины в МИД Индии является прямым следствием недовольства Нью-Дели комментариями Зеленского в адрес премьер-министра. В знак протеста Индия также отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.

Ранее Зеленский резко раскритиковал встречу Моди с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что она стала "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

Официальный визит индийского лидера в Россию состоялся 8-9 июля. Это была первая поездка Моди в Россию за последние пять лет. В ходе визита Моди встретился с Путиным в неформальной обстановке в резиденции Ново-Огарево. На следующий день политики посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия" и провели переговоры.

Во время встречи Путин и Моди, среди прочих тем, обсудили украинский кризис. Премьер-министр Индии заявил, что Нью-Дели считает, что решение конфликта невозможно найти путем военных действий. Моди подчеркнул, что для светлого будущего будущих поколений необходим мир.

Фото: From Wikimedia Commons/ Prime Minister's Office