Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:48

Та самая альтернатива: как Индия решила отобрать у Китая миллиарды на автоэкспорте

Автозапчасти, текстиль и IT: Индия расширяет торговлю с Россией — эксперты о рисках и возможностях

По словам посла Индии в России Виная Кумара, Нью-Дели намерен активнее продвигать на российский рынок автомобили, запчасти, строительные материалы, текстиль, модные товары и IT-продукцию, включая смартфоны. Дипломат подчеркнул, что нынешние объёмы поставок значительно уступают реальному потенциалу, а значит, перед странами открываются новые перспективы торгового сотрудничества.

Автопром как драйвер экспорта

После ухода западных брендов российский авторынок переживает структурные изменения. В этих условиях внимание всё чаще обращается к Индии, чей автопром входит в число крупнейших в мире.

Такие марки, как Tata Motors, Mahindra, Maruti Suzuki, Hyundai, Kia, Toyota Kirloskar, Honda и Renault, доминируют на внутреннем рынке Индии и вполне способны составить конкуренцию китайским производителям. Сегодня именно Китай контролирует более половины продаж автомобилей в России.

Возможности и вызовы

Аналитики отмечают, что при устранении логистических трудностей и создании комфортных условий для поставок, индийские автомобили и комплектующие могут стать полноценной альтернативой китайским. Это позволит диверсифицировать импортные потоки и снизить зависимость России от одного источника поставок.

Развитие такого партнёрства отвечает интересам обеих стран: Москва получает новые каналы снабжения, а Нью-Дели — расширяет присутствие на перспективном рынке.

Что получит потребитель

Для российских покупателей расширение индийского присутствия означает больший выбор автомобилей и автозапчастей. В свою очередь, индийские компании получат доступ к новым торговым площадкам и возможность укрепить позиции за пределами своей традиционной зоны влияния.

Ключевым фактором успеха эксперты называют отлаженные логистические цепочки и адаптацию продукции к требованиям российских клиентов — как в ценовом сегменте, так и в сервисном сопровождении.

Интересные факты

  1. Индия ежегодно выпускает более 4,5 млн автомобилей, занимая пятое место в мире по производству.

  2. Российский рынок после 2022 года стал одним из крупнейших экспортных направлений для китайских автопроизводителей.

  3. Tata Motors ещё в 2008 году представила самый дешёвый автомобиль в мире — Tata Nano, цена которого составляла около $2000.

