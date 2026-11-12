Индия резко нарастила военные поставки в Европу: прежний объем торговли остался далеко позади

Экспорт индийских боеприпасов и артиллерийских снарядов в Европу резко вырос. По данным Trade Data Monitor, которые приводит агентство Bloomberg, за четыре года после начала конфликта на Украине Индия поставила такой продукции как минимум на 872 млн долларов — более чем в 16 раз больше, чем за предыдущие четыре года.

Основными покупателями стали страны Центральной и Восточной Европы: Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Болгария, Хорватия и Словения. Они закупают артиллерийские снаряды, патроны стрелкового оружия, минометные мины, пороха и взрывчатку.

Секретарь Минобороны Индии — высший гражданский чиновник ведомства — Раджеш Кумар Сингх объяснил рост расширением собственного производства и европейской программой «Перевооружение Европы» (ReArm Europe), которая призвана пополнить арсеналы и укрепить оборону стран ЕС.

По оценке Сэмюэла Раджива из Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара, в прошлом финансовом году на Европу пришлось 40% всего оборонного экспорта Индии.

Нью-Дели рассчитывает превратить нынешний всплеск спроса в долгосрочное промышленное сотрудничество. Для этого Индия намерена:

создавать совместные предприятия с европейскими компаниями на своей территории;

искать индийским фирмам партнеров в Европе, чтобы получить доступ к государственным оборонным заказам;

снизить пошлины на военную продукцию после вступления в силу соглашения о свободной торговле между Индией и ЕС, которое ожидается в следующем году.

Как отмечает эксперт программы исследований безопасности Carnegie India Динакар Пери, Индия может стать для Европы альтернативным поставщиком, помогая ей снизить зависимость от прежних цепочек поставок. По его словам, ряд компаний из США, Франции и Израиля уже включил индийских производителей в свои цепочки поставок.