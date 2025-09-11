Полный запрет не спасает: как Индия ищет третий путь для крипторынка

Вместо того чтобы разрабатывать полноценное законодательство о криптовалютах, Индия склоняется к частичному надзору. Такой подход, как отмечается в правительственном документе, позволит снизить системные риски и при этом не придать криптовалютам излишней легитимности.

Аргументы регуляторов

Резервный банк Индии (RBI) считает, что контролировать риски криптовалют при помощи регулирования практически невозможно.

Полный запрет мог бы устранить часть угроз, но он не затронет децентрализованные биржи и пиринговые переводы .

Власти признают: четкий универсальный подход к регулированию криптовалют найти сложно, поскольку мировая практика сильно различается.

Индийский контекст

В 2021 году обсуждался законопроект о запрете частных криптовалют, но он так и не был принят.

В 2023 году, председательствуя в G20, Индия призывала к созданию глобальной системы регулирования.

В 2024-м планировался дискуссионный документ, но его публикацию отложили в ожидании позиции США.

Сегодня международные криптобиржи могут работать в Индии только после регистрации у местного регулятора и проверки на соответствие нормам по борьбе с отмыванием денег. Торговля же внутри официальной финансовой системы практически заморожена.

Рынок и риски

Индийские инвесторы вложили в криптовалюты около $4,5 млрд .

Власти считают, что это пока не создает системной угрозы финансовой стабильности.

Действующее налоговое законодательство и штрафные сборы ограничивают спекулятивные операции и сдерживают рост сектора.

Глобальная перспектива

В США президент Дональд Трамп подписал закон GENIUS Act , закрепляющий правила для стейблкоинов, привязанных к доллару.

Китай по-прежнему запрещает криптовалюты, но рассматривает возможность запуска юаневого стейблкоина .

Япония и Австралия идут по пути разработки правил, но делают это осторожно.

Стейблкоины: новая головная боль?

Правительственный документ подчеркивает: