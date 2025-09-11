Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi
One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi
© commons.wikimedia.org by Пит Соуза is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:16

Полный запрет не спасает: как Индия ищет третий путь для крипторынка

Индия отложила публикацию законопроекта о криптовалютах в ожидании позиции США

Вместо того чтобы разрабатывать полноценное законодательство о криптовалютах, Индия склоняется к частичному надзору. Такой подход, как отмечается в правительственном документе, позволит снизить системные риски и при этом не придать криптовалютам излишней легитимности.

Аргументы регуляторов

  • Резервный банк Индии (RBI) считает, что контролировать риски криптовалют при помощи регулирования практически невозможно.

  • Полный запрет мог бы устранить часть угроз, но он не затронет децентрализованные биржи и пиринговые переводы.

  • Власти признают: четкий универсальный подход к регулированию криптовалют найти сложно, поскольку мировая практика сильно различается.

Индийский контекст

  • В 2021 году обсуждался законопроект о запрете частных криптовалют, но он так и не был принят.

  • В 2023 году, председательствуя в G20, Индия призывала к созданию глобальной системы регулирования.

  • В 2024-м планировался дискуссионный документ, но его публикацию отложили в ожидании позиции США.

Сегодня международные криптобиржи могут работать в Индии только после регистрации у местного регулятора и проверки на соответствие нормам по борьбе с отмыванием денег. Торговля же внутри официальной финансовой системы практически заморожена.

Рынок и риски

  • Индийские инвесторы вложили в криптовалюты около $4,5 млрд.

  • Власти считают, что это пока не создает системной угрозы финансовой стабильности.

  • Действующее налоговое законодательство и штрафные сборы ограничивают спекулятивные операции и сдерживают рост сектора.

Глобальная перспектива

  • В США президент Дональд Трамп подписал закон GENIUS Act, закрепляющий правила для стейблкоинов, привязанных к доллару.

  • Китай по-прежнему запрещает криптовалюты, но рассматривает возможность запуска юаневого стейблкоина.

  • Япония и Австралия идут по пути разработки правил, но делают это осторожно.

Стейблкоины: новая головная боль?

Правительственный документ подчеркивает:

  • стейблкоины действительно обеспечивают относительную стабильность,

  • однако их широкое использование может фрагментировать национальные платёжные системы и подорвать индийский UPI (Unified Payments Interface).

