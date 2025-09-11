Полный запрет не спасает: как Индия ищет третий путь для крипторынка
Вместо того чтобы разрабатывать полноценное законодательство о криптовалютах, Индия склоняется к частичному надзору. Такой подход, как отмечается в правительственном документе, позволит снизить системные риски и при этом не придать криптовалютам излишней легитимности.
Аргументы регуляторов
-
Резервный банк Индии (RBI) считает, что контролировать риски криптовалют при помощи регулирования практически невозможно.
-
Полный запрет мог бы устранить часть угроз, но он не затронет децентрализованные биржи и пиринговые переводы.
-
Власти признают: четкий универсальный подход к регулированию криптовалют найти сложно, поскольку мировая практика сильно различается.
Индийский контекст
-
В 2021 году обсуждался законопроект о запрете частных криптовалют, но он так и не был принят.
-
В 2023 году, председательствуя в G20, Индия призывала к созданию глобальной системы регулирования.
-
В 2024-м планировался дискуссионный документ, но его публикацию отложили в ожидании позиции США.
Сегодня международные криптобиржи могут работать в Индии только после регистрации у местного регулятора и проверки на соответствие нормам по борьбе с отмыванием денег. Торговля же внутри официальной финансовой системы практически заморожена.
Рынок и риски
-
Индийские инвесторы вложили в криптовалюты около $4,5 млрд.
-
Власти считают, что это пока не создает системной угрозы финансовой стабильности.
-
Действующее налоговое законодательство и штрафные сборы ограничивают спекулятивные операции и сдерживают рост сектора.
Глобальная перспектива
-
В США президент Дональд Трамп подписал закон GENIUS Act, закрепляющий правила для стейблкоинов, привязанных к доллару.
-
Китай по-прежнему запрещает криптовалюты, но рассматривает возможность запуска юаневого стейблкоина.
-
Япония и Австралия идут по пути разработки правил, но делают это осторожно.
Стейблкоины: новая головная боль?
Правительственный документ подчеркивает:
-
стейблкоины действительно обеспечивают относительную стабильность,
-
однако их широкое использование может фрагментировать национальные платёжные системы и подорвать индийский UPI (Unified Payments Interface).
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru