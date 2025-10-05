Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Искусственный интеллект в тумане
Искусственный интеллект в тумане
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:18

Крипта на вылет: Индия начала зачистку незарегистрированных платформ

Индия потребовала блокировки 25 офшорных криптобирж за работу без регистрации

Индия усиливает контроль над офшорными криптовалютными платформами, которые владеют активами на миллиарды долларов. Финансовая разведка страны (FIU-IND) направила уведомления 25 биржам за работу без регистрации и нарушение норм по противодействию отмыванию денег.

Кто попал под удар

Среди платформ, получивших предупреждения, — BingX, LBank, CoinW, ProBit Global, BTCC, AscendEX, Zoomex, CEX. IO и Poloniex. Министерство финансов Индии потребовало удалить их сайты и мобильные приложения из публичного доступа в стране. Однако на момент публикации многие из них оставались доступными для пользователей.

По данным CoinMarketCap, 14 из 25 бирж владеют активами на сумму более $9 млрд, а их совокупный объём торгов за сутки достиг $20 млрд.

"Мы находимся в процессе исследования и обязательно обратимся к регулирующему органу и объясним ему свою позицию", — заявил Марк Тейлор, руководитель отдела финансовых преступлений CEX. IO.

Он добавил, что пока для клиентов из Индии никаких изменений не произошло, но компания внимательно отслеживает ситуацию.

"Мы призываем клиентов следить за официальными сообщениями относительно возможных ограничений доступа, локальных платёжных каналов или доступности приложения", — отметил Тейлор.

Сравнение: зарегистрированные и незарегистрированные биржи в Индии

Категория Примеры компаний Статус
Зарегистрированные Binance, Coinbase, KuCoin, OKX Работают в рамках закона
Незарегистрированные BingX, LBank, CEX. IO, Poloniex Получили уведомления от FIU
Ушедшие с рынка OKX Закрыла деятельность в 2024

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование регистрации в FIU.
    Последствие: блокировка сервисов и приложений.
    Альтернатива: своевременная подача документов и соблюдение требований AML.

  • Ошибка: отсутствие прозрачной отчётности.
    Последствие: потеря доверия клиентов и регуляторов.
    Альтернатива: внедрение стандартов KYC и отчётности.

  • Ошибка: недооценка роли государства.
    Последствие: уход с крупнейшего рынка сбыта.
    Альтернатива: работа через локальные партнёрства и юридическую адаптацию.

Советы шаг за шагом: что делать пользователям в Индии

  1. Проверить статус своей биржи — зарегистрирована ли она в FIU.

  2. Подготовить резервные варианты для хранения и торговли криптовалютами.

  3. Следить за официальными уведомлениями регулятора и платформы.

  4. Использовать только лицензированные биржи (например, Binance, Coinbase).

  5. При необходимости вывести активы на холодные кошельки.

А что если ограничения ужесточатся?

Если Индия полностью перекроет доступ к незарегистрированным платформам, пользователи столкнутся с ограничением вывода средств и потерей удобных каналов для торговли. Однако опыт Binance и Coinbase показывает, что регистрация позволяет восстановить деятельность.

Binance возобновила работу в августе 2024 года, а Coinbase вернулась на рынок в 2025 году и даже запустила программу раннего доступа для клиентов.

Плюсы и минусы регулирования для криптобирж

Плюсы Минусы
Защита пользователей от мошенников Увеличение затрат на комплаенс
Рост доверия к зарегистрированным платформам Риск ухода мелких игроков
Укрепление прозрачности рынка Сокращение конкуренции
Возможность долгосрочной работы Блокировка офшорных сервисов

FAQ

Почему Индия требует регистрации криптобирж?
С марта 2023 года поставщики виртуальных активов подпадают под действие закона о борьбе с отмыванием денег.

Какие биржи уже зарегистрировались?
Binance, Coinbase и KuCoin получили регистрацию в FIU.

Что делать пользователям незарегистрированных платформ?
Следить за официальными уведомлениями и при необходимости выводить средства на лицензированные сервисы.

Мифы и правда

  • Миф: в Индии криптовалюты запрещены.
    Правда: криптосервисы регулируются через закон о ПОД/ФТ.

  • Миф: FIU закрывает все биржи.
    Правда: зарегистрированные платформы продолжают работу.

  • Миф: регистрация в Индии невозможна для иностранных игроков.
    Правда: Binance, Coinbase и KuCoin успешно её прошли.

3 факта о крипторынке в Индии

• Более 50 криптобирж уже зарегистрировались в FIU.
• Суточный оборот незарегистрированных площадок достигал $20 млрд.
• Индия входит в число крупнейших мировых рынков по количеству криптопользователей.

Исторический контекст

  1. 2022 год — активные дискуссии в Индии о регулировании криптовалют.

  2. Март 2023 года — криптобиржи включены в закон о ПОД/ФТ.

  3. 2024 год — уход OKX с индийского рынка.

  4. 2024-2025 годы — возвращение Binance и Coinbase после регистрации.

  5. 2025 год — FIU направило уведомления 25 офшорным платформам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: приостановка работы правительства США ставит под удар технологические компании сегодня в 9:18
Пока чиновники спорят — компании теряют людей: как шатдаун в США рушит стартапы

Приостановка работы правительства США поставила под угрозу стартапы: визы, инвестиции и лицензии оказались под большим вопросом.

Читать полностью » В Майами-Дейд начали тестировать первый в США автономный полицейский автомобиль сегодня в 8:17
Когда робот выходит на дежурство: Майами тестирует патруль будущего

В Майами-Дейд стартовало тестирование первого автономного патрульного автомобиля PUG Patrol Partner. Машина поможет полиции автоматизировать рутинные задачи и повысить безопасность.

Читать полностью » Эксперты: главные препятствия цифровой трансформации — инерция персонала и отсутствие стратегии сегодня в 7:17
Когда IT встречает бетон: почему даже "умные" заводы не работают без стратегии

На World Atomic Week обсудили барьеры цифровизации в российской промышленности: от сопротивления персонала до отсутствия единой стратегии. Эксперты предлагают искать баланс между традициями и новыми технологиями.

Читать полностью » В Калифорнии адвоката оштрафовали на $10 тыс. за использование поддельных цитат из ChatGPT сегодня в 6:16
Искусственный интеллект довёл до штрафа: юрист заплатил $10 000 за "умную" помощь

В Калифорнии оштрафовали адвоката на $10 тыс. за поддельные цитаты из ChatGPT. Случай стал самым серьёзным прецедентом по применению ИИ в юриспруденции.

Читать полностью » Яндекс Реклама: телеком увеличил расходы на медийную рекламу в 2 раза, туризм и логистика — на 80% сегодня в 5:36
Реклама на автопилоте: как алгоритмы изменили поведение малого бизнеса в 2025

В 2025 году малый и средний бизнес в России резко увеличил расходы на медийную рекламу. Лидеры — телеком и туризм, а каждая пятая кампания управляется AI.

Читать полностью » Google DeepMind представила AlphaEvolve — систему ИИ для генерации идей в математике сегодня в 4:36
ИИ больше не сочиняет, а строит: Google показала мозг, который думает как математик

Google DeepMind представила AlphaEvolve — ИИ, который не заменяет математика, а помогает ему находить идеи. Система уже ускорила проверку гипотез в 10 000 раз.

Читать полностью » Минтранс начнет публиковать статистику пробега беспилотных грузовиков в России сегодня в 3:36
Не слухи, а цифры: беспилотники в России начнут отчитываться за каждый километр

Минтранс и «ГЛОНАСС» начнут публиковать статистику пробега грузовых беспилотников. Это поможет быстрее перейти от экспериментов к массовой эксплуатации.

Читать полностью » Orange Pi представила AI Studio на базе Huawei Ascend 310 для локального запуска ИИ-моделей сегодня в 2:28
Мини-ПК с характером сервера: китайская "малютка" бросает вызов гигантам ИИ

Orange Pi представила AI Studio — мини-ПК на базе Huawei Ascend 310 для локального запуска ИИ. Устройство поддерживает до 192 ГБ RAM и стоит от $955 до $2200.

Читать полностью »

Новости
Технологии
iPhone 17 Pro Max признан самым высокооценённым устройством Apple по версии AnTuTu
Спорт и фитнес
Фитнес-инструкторы объяснили, как интервальная нагрузка помогает сжигать жир
Авто и мото
"Авито Авто": цены на подержанные гибриды в России снизились почти на 9% за год
Наука
Астрономы обнаружили новый квазиспутник Земли 2025 PN7 размером 19 метров
Красота и здоровье
Диетологи: каши быстрого приготовления содержат меньше витаминов и клетчатки, чем цельнозерновые
Еда
Масло из петрушки сохраняет аромат зелени и витамины дольше заморозки
Красота и здоровье
Кардиолог Шайлеш Сингх заявил, что высокий холестерин чаще связан с образом жизни, а не с генами
Туризм
В Испании ввели новые штрафы за пьянство, нелегальную аренду жилья и нарушение дресс-кода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet