Крипта на вылет: Индия начала зачистку незарегистрированных платформ

Индия усиливает контроль над офшорными криптовалютными платформами, которые владеют активами на миллиарды долларов. Финансовая разведка страны (FIU-IND) направила уведомления 25 биржам за работу без регистрации и нарушение норм по противодействию отмыванию денег.

Кто попал под удар

Среди платформ, получивших предупреждения, — BingX, LBank, CoinW, ProBit Global, BTCC, AscendEX, Zoomex, CEX. IO и Poloniex. Министерство финансов Индии потребовало удалить их сайты и мобильные приложения из публичного доступа в стране. Однако на момент публикации многие из них оставались доступными для пользователей.

По данным CoinMarketCap, 14 из 25 бирж владеют активами на сумму более $9 млрд, а их совокупный объём торгов за сутки достиг $20 млрд.

"Мы находимся в процессе исследования и обязательно обратимся к регулирующему органу и объясним ему свою позицию", — заявил Марк Тейлор, руководитель отдела финансовых преступлений CEX. IO.

Он добавил, что пока для клиентов из Индии никаких изменений не произошло, но компания внимательно отслеживает ситуацию.

"Мы призываем клиентов следить за официальными сообщениями относительно возможных ограничений доступа, локальных платёжных каналов или доступности приложения", — отметил Тейлор.

Сравнение: зарегистрированные и незарегистрированные биржи в Индии

Категория Примеры компаний Статус Зарегистрированные Binance, Coinbase, KuCoin, OKX Работают в рамках закона Незарегистрированные BingX, LBank, CEX. IO, Poloniex Получили уведомления от FIU Ушедшие с рынка OKX Закрыла деятельность в 2024

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование регистрации в FIU.

Последствие: блокировка сервисов и приложений.

Альтернатива: своевременная подача документов и соблюдение требований AML.

Ошибка: отсутствие прозрачной отчётности.

Последствие: потеря доверия клиентов и регуляторов.

Альтернатива: внедрение стандартов KYC и отчётности.

Ошибка: недооценка роли государства.

Последствие: уход с крупнейшего рынка сбыта.

Альтернатива: работа через локальные партнёрства и юридическую адаптацию.

Советы шаг за шагом: что делать пользователям в Индии

Проверить статус своей биржи — зарегистрирована ли она в FIU. Подготовить резервные варианты для хранения и торговли криптовалютами. Следить за официальными уведомлениями регулятора и платформы. Использовать только лицензированные биржи (например, Binance, Coinbase). При необходимости вывести активы на холодные кошельки.

А что если ограничения ужесточатся?

Если Индия полностью перекроет доступ к незарегистрированным платформам, пользователи столкнутся с ограничением вывода средств и потерей удобных каналов для торговли. Однако опыт Binance и Coinbase показывает, что регистрация позволяет восстановить деятельность.

Binance возобновила работу в августе 2024 года, а Coinbase вернулась на рынок в 2025 году и даже запустила программу раннего доступа для клиентов.

Плюсы и минусы регулирования для криптобирж

Плюсы Минусы Защита пользователей от мошенников Увеличение затрат на комплаенс Рост доверия к зарегистрированным платформам Риск ухода мелких игроков Укрепление прозрачности рынка Сокращение конкуренции Возможность долгосрочной работы Блокировка офшорных сервисов

FAQ

Почему Индия требует регистрации криптобирж?

С марта 2023 года поставщики виртуальных активов подпадают под действие закона о борьбе с отмыванием денег.

Какие биржи уже зарегистрировались?

Binance, Coinbase и KuCoin получили регистрацию в FIU.

Что делать пользователям незарегистрированных платформ?

Следить за официальными уведомлениями и при необходимости выводить средства на лицензированные сервисы.

Мифы и правда

Миф: в Индии криптовалюты запрещены.

Правда: криптосервисы регулируются через закон о ПОД/ФТ.

Миф: FIU закрывает все биржи.

Правда: зарегистрированные платформы продолжают работу.

Миф: регистрация в Индии невозможна для иностранных игроков.

Правда: Binance, Coinbase и KuCoin успешно её прошли.

3 факта о крипторынке в Индии

• Более 50 криптобирж уже зарегистрировались в FIU.

• Суточный оборот незарегистрированных площадок достигал $20 млрд.

• Индия входит в число крупнейших мировых рынков по количеству криптопользователей.

Исторический контекст