Индия подписала с отечественными верфями контракт стоимостью 5,7 млрд долларов на строительство восьми многоцелевых корветов нового поколения. Корабли, заказанные в понедельник, смогут вести противолодочную и противокорабельную борьбу, а также решать задачи береговой обороны.

Проект корветов разработали ВМС Индии, а строить их будут государственные предприятия: пять кораблей — Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE), три — Goa Shipyard. Новые корветы постепенно заменят устаревшие корабли этого класса.

По данным GRSE, это быстроходные боевые корабли с элементами технологии малозаметности длиной 127 м, шириной 17,6 м и водоизмещением 4950 т. Максимальная скорость — 26 узлов. Вооружение включает противокорабельные и зенитные ракеты средней дальности, а также 324-мм торпедные аппараты. В Министерстве обороны Индии уточнили, что современное оружие и датчики позволят корветам бороться с воздушными, надводными и подводными целями.

Как отмечают в ведомстве, новые корабли помогут флоту надежнее защищать морские торговые пути. Для Индии это особенно важно: около 90% ее внешней торговли идет морем, а длина побережья превышает 11 000 км.

Закупка — часть масштабной программы наращивания флота. В феврале 2025 года начальник штаба ВМС Индии адмирал Динеш Трипати заявил, что к 2035 году страна рассчитывает увеличить число кораблей со 145 до более чем 200.

Наряду с собственными программами Индия закупает технику за рубежом. Так, готовится соглашение с Германией стоимостью около 8 млрд долларов на шесть подводных лодок с воздухонезависимыми энергетическими установками. В сентябре посол Германии в Нью-Дели сообщил, что немецкая сторона завершила согласование документов, и теперь дело за внутренними процедурами в Индии. Лодки построят компания thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) и индийская верфь Mazagon Dock Shipbuilders.

Для палубной авиации Индия ранее заказала у Франции 26 истребителей Rafale M (22 боевых и 4 учебно-боевых) на 7,5 млрд долларов. В конце октября Rafale впервые сел на палубу новейшего авианосца "Викрант", подтвердив совместимость с трамплином и аэрофинишерами корабля. Новые истребители дополнят парк российских МиГ-29К.