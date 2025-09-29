Паспорт, счёт, сумма — всё наружу: ошибка в облаке поставила под удар 38 банков
Исследователи в очередной раз доказали: ошибка в настройке облака может привести к масштабной утечке данных. В Индии в открытый доступ попали сотни тысяч документов о банковских переводах — с номерами счетов, суммами транзакций и персональными данными клиентов.
Что произошло
В конце августа специалисты компании UpGuard обнаружили общедоступный сервер Amazon S3 с 273 000 PDF-документов, связанных с системой NACH (Национальная автоматизированная клиринговая палата). Это централизованный механизм, через который проходят массовые платежи: зарплаты, кредиты, коммунальные услуги.
Файлы содержали заполненные формы переводов, привязанные как минимум к 38 банкам и финучреждениям, включая Aye Finance и State Bank of India.
Несмотря на уведомления компаний и Национальной платёжной корпорации Индии (NPCI), данные оставались уязвимыми вплоть до сентября — и ежедневно пополнялись тысячами новых файлов.
Кто виноват
После публикации расследования финтех-компания Nupay признала, что проблема возникла из-за "пробела в конфигурации контейнера Amazon S3".
Соучредитель и COO компании Нирадж Сингх заявил:
"В контейнере хранился ограниченный набор тестовых записей с основными данными о клиентах. Большинство из них были фиктивными или тестовыми файлами".
При этом Nupay подчеркнула, что их журналы подтверждают отсутствие несанкционированного доступа и финансовых последствий.
Однако в UpGuard возразили: лишь несколько сотен файлов имели признаки тестовых, а публичный контейнер был проиндексирован сторонними сервисами (например, Grayhatwarfare), что исключает контроль со стороны Nupay.
Сравнение: позиции сторон
|Сторона
|Версия
|Ключевые аргументы
|Nupay
|Утечка касалась тестовых данных
|Журналы Amazon S3 не фиксируют сторонний доступ
|UpGuard
|Реальные клиентские данные в открытом доступе
|Лишь малая часть файлов — тестовые, адрес был публично проиндексирован
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: неправильная конфигурация облачного хранилища.
Последствие: открытый доступ к тысячам файлов.
Альтернатива: регулярные аудиты и система оповещений о публичных контейнерах.
-
Ошибка: задержка с реакцией после уведомлений исследователей.
Последствие: рост числа утекших документов.
Альтернатива: мгновенное закрытие доступа и официальное признание проблемы.
-
Ошибка: недооценка значимости облачных журналов.
Последствие: спор между исследователями и владельцем сервера.
Альтернатива: независимая проверка и верификация фактов.
А что если…
Если подобные утечки будут повторяться, это может подорвать доверие к финтех-экосистеме Индии. Особенно учитывая, что рынок активно растёт, а многие банки интегрируют NACH для массовых платежей. В худшем случае регуляторы могут ужесточить правила и обязать компании хранить данные исключительно на локальных серверах с сертификацией.
Плюсы и минусы облачных хранилищ
|Плюсы
|Минусы
|Удобство и масштабируемость
|Риск ошибок конфигурации
|Экономия на собственной инфраструктуре
|Угроза утечки персональных данных
|Гибкость интеграции с сервисами
|Зависимость от сторонних поставщиков
|Высокая скорость развертывания
|Сложность верификации безопасности
FAQ
Какие данные попали в открытый доступ?
Формы транзакций с номерами счетов, суммами переводов и контактными данными клиентов.
Кто несёт ответственность?
Финтех-компания Nupay признала вину в некорректной конфигурации хранилища, хотя спорит с исследователями о масштабах утечки.
Какие банки затронуты?
По данным UpGuard, как минимум 38 учреждений, включая Aye Finance и State Bank of India.
Мифы и правда
-
Миф: утечка касалась только фиктивных данных.
Правда: в тысячах файлов содержались реальные сведения о клиентах.
-
Миф: журналы облака полностью защищают от обвинений.
Правда: если контейнер публичный и проиндексирован, факт доступа подтвердить сложно.
-
Миф: такие сбои редкость.
Правда: ошибки конфигурации Amazon S3 встречаются регулярно по всему миру.
3 интересных факта
• Aye Finance, чьи данные фигурировали в документах, готовилась к IPO на $171 млн.
• Grayhatwarfare — сервис, индексирующий открытые облачные хранилища, помог подтвердить уязвимость.
• Система NACH — ключевой элемент индийской банковской инфраструктуры для массовых платежей.
Исторический контекст
-
2010-е — рост использования Amazon S3 и первых инцидентов с открытыми контейнерами.
-
2020-е — массовые утечки из-за человеческих ошибок конфигурации.
-
2024 — Aye Finance подаёт заявку на IPO.
-
Август-сентябрь 2025 — утечка 273 000 документов через сервер Nupay.
