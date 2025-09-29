Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© wikimedia.org by Almonroth is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:28

Паспорт, счёт, сумма — всё наружу: ошибка в облаке поставила под удар 38 банков

В открытом доступе оказались документы 38 индийских банков, включая SBI

Исследователи в очередной раз доказали: ошибка в настройке облака может привести к масштабной утечке данных. В Индии в открытый доступ попали сотни тысяч документов о банковских переводах — с номерами счетов, суммами транзакций и персональными данными клиентов.

Что произошло

В конце августа специалисты компании UpGuard обнаружили общедоступный сервер Amazon S3 с 273 000 PDF-документов, связанных с системой NACH (Национальная автоматизированная клиринговая палата). Это централизованный механизм, через который проходят массовые платежи: зарплаты, кредиты, коммунальные услуги.

Файлы содержали заполненные формы переводов, привязанные как минимум к 38 банкам и финучреждениям, включая Aye Finance и State Bank of India.

Несмотря на уведомления компаний и Национальной платёжной корпорации Индии (NPCI), данные оставались уязвимыми вплоть до сентября — и ежедневно пополнялись тысячами новых файлов.

Кто виноват

После публикации расследования финтех-компания Nupay признала, что проблема возникла из-за "пробела в конфигурации контейнера Amazon S3".

Соучредитель и COO компании Нирадж Сингх заявил:
"В контейнере хранился ограниченный набор тестовых записей с основными данными о клиентах. Большинство из них были фиктивными или тестовыми файлами".

При этом Nupay подчеркнула, что их журналы подтверждают отсутствие несанкционированного доступа и финансовых последствий.

Однако в UpGuard возразили: лишь несколько сотен файлов имели признаки тестовых, а публичный контейнер был проиндексирован сторонними сервисами (например, Grayhatwarfare), что исключает контроль со стороны Nupay.

Сравнение: позиции сторон

Сторона Версия Ключевые аргументы
Nupay Утечка касалась тестовых данных Журналы Amazon S3 не фиксируют сторонний доступ
UpGuard Реальные клиентские данные в открытом доступе Лишь малая часть файлов — тестовые, адрес был публично проиндексирован

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: неправильная конфигурация облачного хранилища.
    Последствие: открытый доступ к тысячам файлов.
    Альтернатива: регулярные аудиты и система оповещений о публичных контейнерах.

  • Ошибка: задержка с реакцией после уведомлений исследователей.
    Последствие: рост числа утекших документов.
    Альтернатива: мгновенное закрытие доступа и официальное признание проблемы.

  • Ошибка: недооценка значимости облачных журналов.
    Последствие: спор между исследователями и владельцем сервера.
    Альтернатива: независимая проверка и верификация фактов.

А что если…

Если подобные утечки будут повторяться, это может подорвать доверие к финтех-экосистеме Индии. Особенно учитывая, что рынок активно растёт, а многие банки интегрируют NACH для массовых платежей. В худшем случае регуляторы могут ужесточить правила и обязать компании хранить данные исключительно на локальных серверах с сертификацией.

Плюсы и минусы облачных хранилищ

Плюсы Минусы
Удобство и масштабируемость Риск ошибок конфигурации
Экономия на собственной инфраструктуре Угроза утечки персональных данных
Гибкость интеграции с сервисами Зависимость от сторонних поставщиков
Высокая скорость развертывания Сложность верификации безопасности

FAQ

Какие данные попали в открытый доступ?
Формы транзакций с номерами счетов, суммами переводов и контактными данными клиентов.

Кто несёт ответственность?
Финтех-компания Nupay признала вину в некорректной конфигурации хранилища, хотя спорит с исследователями о масштабах утечки.

Какие банки затронуты?
По данным UpGuard, как минимум 38 учреждений, включая Aye Finance и State Bank of India.

Мифы и правда

  • Миф: утечка касалась только фиктивных данных.
    Правда: в тысячах файлов содержались реальные сведения о клиентах.

  • Миф: журналы облака полностью защищают от обвинений.
    Правда: если контейнер публичный и проиндексирован, факт доступа подтвердить сложно.

  • Миф: такие сбои редкость.
    Правда: ошибки конфигурации Amazon S3 встречаются регулярно по всему миру.

3 интересных факта

• Aye Finance, чьи данные фигурировали в документах, готовилась к IPO на $171 млн.
• Grayhatwarfare — сервис, индексирующий открытые облачные хранилища, помог подтвердить уязвимость.
• Система NACH — ключевой элемент индийской банковской инфраструктуры для массовых платежей.

Исторический контекст

  1. 2010-е — рост использования Amazon S3 и первых инцидентов с открытыми контейнерами.

  2. 2020-е — массовые утечки из-за человеческих ошибок конфигурации.

  3. 2024 — Aye Finance подаёт заявку на IPO.

  4. Август-сентябрь 2025 — утечка 273 000 документов через сервер Nupay.

