Здание правительства России
Здание правительства России
© commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:31

Индексация объявлена, но деньги разнесли по календарю: что это значит для пенсионеров

Страховые пенсии в России вырастут на 7,6% с 1 января 2026 года — DEITA.RU

В 2026 году система повышения пенсий будет действовать поэтапно и затронет разные категории получателей. Индексации коснутся страховых, социальных и военных пенсий, а также отдельных расчетных параметров. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, его комментарий приводит "Российская газета", передаёт ИА DEITA.RU.

Январская индексация страховых пенсий

Первый этап повышения начнётся с 1 января 2026 года. Страховые пенсии по старости, а также выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца увеличатся на 7,6%. Одновременно будет пересчитана стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты.

"С 1 января страховые пенсии по старости, а также пенсии по инвалидности и по потере кормильца увеличатся на 7,6%", — рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

С этого же дня стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля, а фиксированная выплата вырастет до 9 584,69 рубля. Размер страховой пенсии будет определяться по формуле: количество пенсионных коэффициентов умножается на новую стоимость балла, после чего к полученной сумме прибавляется фиксированная выплата.

Средние размеры выплат и социальные пенсии

По данным Социального фонда, средняя страховая пенсия по старости в 2026 году ожидается на уровне 27 117 рублей в месяц. Это значение учитывает январскую индексацию и отражает общий прогноз по стране.

Социальные пенсии, которые получают граждане без необходимого страхового стажа, а также инвалиды, дети-инвалиды и дети, потерявшие родителей, будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года. Повышение составит 6,8%, а средний размер выплаты после индексации достигнет примерно 16 590 рублей в месяц.

Военные пенсии и прожиточный минимум

Отдельный порядок предусмотрен для военных пенсий. Они рассчитываются исходя из денежного довольствия, которое зависит от должности, звания, выслуги лет и различных надбавок. С 1 октября 2026 года денежное довольствие военнослужащих увеличится на 4%, после чего будет произведён перерасчёт военных пенсий.

Также был назван федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год — 16 288 рублей. В регионах могут устанавливаться собственные показатели. Если уровень материального обеспечения пенсионера оказывается ниже регионального прожиточного минимума, назначаются социальные доплаты.

