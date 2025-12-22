Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:47

Индексация без дубля: почему в 2026 году пенсии вырастут только один раз — и что это меняет

Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты с января 2026 года — Ирина Сивакова

Начало каждого года традиционно приносит изменения в социальной сфере, и 2026-й не станет исключением. Запланированные корректировки затронут пенсии, порядок их индексации и меры поддержки для семей с детьми. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

В центре внимания — пенсионное обеспечение. Как пояснила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, в бюджете Социального фонда России на 2026 год предусмотрена одна индексация страховых пенсий. Она состоится уже в январе, а предварительный коэффициент повышения установлен на уровне 7,6%. Таким образом, пенсии по старости для большинства получателей вырастут с начала года.

При этом дополнительной индексации в феврале не планируется. В Министерстве труда и социальной защиты уточнили, что решение связано с отсутствием окончательных данных по инфляции за 2025 год, которые должен представить Росстат. До их утверждения корректировка выплат сверх январского повышения проводиться не будет.

Отдельно подчеркивается, что работающие пенсионеры также получат индексацию на утвержденный коэффициент. Эта мера направлена на поддержку граждан, которые продолжают трудовую деятельность после выхода на пенсию.

Изменения для матерей с детьми

Существенные новшества ожидаются и в части пенсионных прав матерей. В 2026 году планируется расширить механизм начисления пенсионных баллов за уход за детьми. Сейчас баллы учитываются не более чем за четырех детей, однако в Госдуму уже внесена инициатива, предполагающая начисление баллов за весь период ухода за детьми до полутора лет, независимо от их количества.

Если законопроект будет принят до конца текущего года, с 1 января 2026 года начнется автоматический перерасчет пенсий для женщин, воспитавших пятерых и более детей. Подавать заявления для этого не потребуется, однако Социальный фонд может запросить подтверждающие документы о факте ухода за детьми.

Социальные доплаты и новый порядок выплат

В 2026 году сохраняется механизм социальных доплат, позволяющих довести доход неработающих пенсионеров до уровня прожиточного минимума. Вместе с тем изменится порядок их назначения. Выплаты будут осуществляться по единым федеральным правилам через Социальный фонд России, а не через региональные органы соцзащиты, как это действует сейчас в ряде субъектов.

Еще одно важное изменение — пенсия и социальная доплата будут перечисляться в один день. Это должно упростить получение средств и сделать систему выплат более понятной и удобной для пенсионеров.

