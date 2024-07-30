Представители индейского племени Навахо продолжают активно противодействовать транспортировке урана через территорию своей резервации. Джастин Ахастин, исполнительный директор представительства Навахо-Нейшен в Вашингтоне, выразил надежду, что привлечение внимания властей США к этой проблеме позволит найти компромиссное решение.

Ранее глава племени Буу Ныгрен привлёк полицию, чтобы воспрепятствовать проезду грузовиков с урановой рудой. По мнению Ахастина, такая мера может оказаться эффективной для того, чтобы донести позицию Навахо до руководства страны. Он также отметил, что диалог с агентством по охране окружающей среды по поводу разработки норм, учитывающих интересы коренного населения, продолжается.

Напомним, что индейцы Навахо, крупнейшее индейское племя в США, выступают против планов по увеличению добычи и транспортировки урана на заселяемых ими землях. Эти планы связаны с намерением американских властей отказаться от импорта российского урана. В частности, речь идёт о возобновлении добычи на шахте в Аризоне и транспортировке урановой руды в Юту через территории, где проживают индейцы.

В "Росатоме" назвали закон о запрете на импорт урана из России дискриминационным и подчеркнули, что он подрывает стабильность мирового рынка ядерного топлива. Российская госкорпорация намерена и дальше развивать сотрудничество с заинтересованными зарубежными партнёрами.

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