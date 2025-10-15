Тюмень заботится о родителях: как получить повышенную пенсию до 8 900 рублей на детей

В Тюменской области около 19 тысяч родителей получают повышенную пенсию. Эта мера поддержки доступна тем, кто воспитывает несовершеннолетних детей, студентов очной формы до 23 лет, а также детей с инвалидностью с детства, старше 23 лет. В нашем материале расскажем, как оформить такую пенсию.

Размер доплаты

В 2025 году размер надбавки составляет:

2 969,23 рубля — на одного ребенка,

5 938,46 рубля — на двоих,

8 907,7 рубля — на троих и более детей.

Ежегодно эта выплата индексируется вместе с фиксированной частью страховой пенсии, что позволяет поддерживать её актуальность с учетом инфляции.

Кому положена повышенная пенсия?

Доплата может быть назначена как неработающим, так и работающим пенсионерам. Важно, что оба родителя имеют право на оформление выплаты на одного ребенка. Если в семье несколько детей, надбавка предоставляется на каждого, но не более чем на троих иждивенцев.

Условия назначения выплаты

До 18 лет: Доплата выплачивается до достижения ребенком 18 лет, вне зависимости от того, учится ли он или нет.

Студенты: Для студентов очной формы обучения выплата сохраняется на весь период учебы, но не дольше чем до 23 лет.

Отчисление или работа: Если студент отчисляется, переводится на заочную форму или устраивается на работу (в том числе временную), то надбавка прекращается.

Академический отпуск: Если студент оформляет академический отпуск, в том числе в случае прохождения срочной военной службы, доплата сохраняется.

Как оформить?

Чтобы получить повышенную пенсию, нужно подать заявление на перерасчет. Это можно сделать дистанционно через портал госуслуг или обратиться в отделение СФР или МФЦ. Если ребенок родился после 1 января 2024 года, надбавка предоставляется автоматически, без необходимости подачи заявления.