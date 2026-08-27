Резкое увеличение лимитов сверхурочной работы может негативно отразиться на здоровье сотрудников, заявил генеральный директор Клинского института охраны и условий труда Олег Косырев. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что подобная мера является вынужденным шагом бизнеса в условиях нехватки специалистов, которых невозможно быстро подготовить или заменить.

Ранее сообщалось, что с первого сентября текущего года годовой предел сверхурочной работы увеличивается со 120 до 240 часов. При этом привлечение к переработкам свыше прежней нормы предпенсионеров, пенсионеров и лиц, занятых на вредных производствах (например, электросварщиков или водителей), допускается только при наличии их письменного согласия и отсутствии медицинских противопоказаний.

По его словам, двукратный рост допустимой нагрузки продиктован острым дефицитом квалифицированных кадров, который работодатели пытаются компенсировать за счет интенсификации труда текущего персонала. Косырев отметил, что за решением увеличить лимит стоит стремление повысить производительность труда в условиях кадрового голода.

Однако физиологические возможности человека имеют свои границы, и игнорирование норм отдыха чревато серьезными последствиями. На фоне изменений в трудовой сфере эксперты также фиксируют рыночные ожидания, связанные с общими экономическими процессами в стране.

"Восьмичасовой рабочий день вводился не просто так. Оптимальное соотношение труда и отдыха подтверждено многолетними исследованиями медицины труда как в России, так и за рубежом. Это выверенный режим, позволяющий организму восстанавливаться. Если этими нормами злоупотреблять, человек просто перестанет приходить в норму, что приведет к росту заболеваемости", — пояснил Косырев.

Специалист добавил, что реакция организма на повышенные нагрузки всегда индивидуальна. Пока одни сотрудники способны сохранять продуктивность при 12-часовом графике, другие начинают испытывать проблемы со здоровьем уже при стандартной смене. Пока граждане оценивают риски для самочувствия, финансовые аналитики обсуждают, почему продажу активов сейчас считают выгодной стратегией.

Бизнес, по мнению Косырева, гарантированно воспользуется новыми законодательными возможностями, что перекладывает ответственность за сохранение здоровья на самих работников.

"Для молодежи и крепких людей дополнительные часы могут пройти бесследно, они восстанавливаются быстрее. Но для многих переработки способны перерасти в хронические заболевания и иметь сложные последствия. Раз законодательно это разрешено, бизнес стопроцентно будет этим пользоваться, вопрос лишь в том, насколько сильно это ударит по каждому конкретному человеку", — рассказал эксперт.

Параллельно с изменениями в графиках работы на покупательную способность населения продолжают влиять валютные колебания, создающие конфликт интересов между производством и потребителями. В банковском секторе также отмечают изменение потребительского поведения на фоне внешних вызовов. В то же время действия частных лиц на финансовом рынке вносят дополнительную неопределенность в общую экономическую картину.

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