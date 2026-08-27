Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флорист пересчитывает деньги среди заказов и роз
Флорист пересчитывает деньги среди заказов и роз
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:33

Россиянам разрешат работать сверх нормы вдвое дольше: вот где скрывается опасный нюанс

Резкое увеличение лимитов сверхурочной работы может негативно отразиться на здоровье сотрудников, заявил генеральный директор Клинского института охраны и условий труда Олег Косырев. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что подобная мера является вынужденным шагом бизнеса в условиях нехватки специалистов, которых невозможно быстро подготовить или заменить.

Ранее сообщалось, что с первого сентября текущего года годовой предел сверхурочной работы увеличивается со 120 до 240 часов. При этом привлечение к переработкам свыше прежней нормы предпенсионеров, пенсионеров и лиц, занятых на вредных производствах (например, электросварщиков или водителей), допускается только при наличии их письменного согласия и отсутствии медицинских противопоказаний.

По его словам, двукратный рост допустимой нагрузки продиктован острым дефицитом квалифицированных кадров, который работодатели пытаются компенсировать за счет интенсификации труда текущего персонала. Косырев отметил, что за решением увеличить лимит стоит стремление повысить производительность труда в условиях кадрового голода.

Однако физиологические возможности человека имеют свои границы, и игнорирование норм отдыха чревато серьезными последствиями. На фоне изменений в трудовой сфере эксперты также фиксируют рыночные ожидания, связанные с общими экономическими процессами в стране.

"Восьмичасовой рабочий день вводился не просто так. Оптимальное соотношение труда и отдыха подтверждено многолетними исследованиями медицины труда как в России, так и за рубежом. Это выверенный режим, позволяющий организму восстанавливаться. Если этими нормами злоупотреблять, человек просто перестанет приходить в норму, что приведет к росту заболеваемости", — пояснил Косырев.

Специалист добавил, что реакция организма на повышенные нагрузки всегда индивидуальна. Пока одни сотрудники способны сохранять продуктивность при 12-часовом графике, другие начинают испытывать проблемы со здоровьем уже при стандартной смене. Пока граждане оценивают риски для самочувствия, финансовые аналитики обсуждают, почему продажу активов сейчас считают выгодной стратегией.

Бизнес, по мнению Косырева, гарантированно воспользуется новыми законодательными возможностями, что перекладывает ответственность за сохранение здоровья на самих работников.

"Для молодежи и крепких людей дополнительные часы могут пройти бесследно, они восстанавливаются быстрее. Но для многих переработки способны перерасти в хронические заболевания и иметь сложные последствия. Раз законодательно это разрешено, бизнес стопроцентно будет этим пользоваться, вопрос лишь в том, насколько сильно это ударит по каждому конкретному человеку", — рассказал эксперт.

Параллельно с изменениями в графиках работы на покупательную способность населения продолжают влиять валютные колебания, создающие конфликт интересов между производством и потребителями. В банковском секторе также отмечают изменение потребительского поведения на фоне внешних вызовов. В то же время действия частных лиц на финансовом рынке вносят дополнительную неопределенность в общую экономическую картину.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медвузы недобрали будущих врачей: главная проблема оказалась совсем не в студентах 18.08.2026 в 12:00

Доктор медицинских наук Ян Власов прокомментировал NewsInfo данные о недоборе студентов в медвузы.

Читать полностью » Профессии меняются каждые полгода: на какие направления молодежи стоит сделать ставку сейчас 31.07.2026 в 12:49

HR-эксперт Илья Варакин назвал NewsInfo самые востребованные в ближайшем будущем профессии.

Читать полностью » Золотые слитки снова в центре внимания: заработать смогут те, кто учтет один риск 30.07.2026 в 17:06

Экономист Андрей Бунич прокомментировал NewsInfo усиление мировыми регуляторами скупки драгоценных металлов.

Читать полностью » Заемщики ждут чуда и усугубляют долги: один разговор с банком может изменить ситуацию 30.07.2026 в 16:05

Финансист Евгений Коган объяснил NewsInfo нежелание россиян обращаться в банк за реструктуризацией долга.

Читать полностью » Банки получат новый способ проверки переводов: какие приложения попадут под подозрение 29.07.2026 в 13:46

IT-эксперт Владимир Ульянов прокомментировал NewsInfo новые правила денежных переводов с мобильных устройств.

Читать полностью » Уйти из офиса на обед можно не всегда: вот кто принимает решение 28.07.2026 в 14:31

Психолог Анна Мухина объяснила NewsInfo, почему разрешение уходить с работы на обед не меняет прежние правила.

Читать полностью » Безработица почти исчезла: почему рекордная занятость обернулась ловушкой для бизнеса 24.07.2026 в 15:23

HR-эксперт Гарри Мурадян прокомментировал NewsInfo данные об исторически минимальном уровне безработицы в России.

Читать полностью » Биткоин приравняли к имуществу: безопасность вырастет, нюанс останется 22.07.2026 в 15:03

Финансист Виталий Китайчук прокомментировал NewsInfo легализацию криптовалюты в России как цифрового имущества.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Забытые овощи с бабушкиных грядок: возвращение этих культур кардинально изменило зимние запасы дачников
Советы и рекомендации
Натуральное не всегда значит лучше: в гардеробе есть вещи, где синтетика работает эффективнее
Красота и здоровье
Осанка портится незаметно: одна детская привычка каждый день перегружает позвоночник
Садоводство
Ошибки при уборке и хранении свёклы: почему нельзя оставлять корнеплоды в земле до устойчивых морозов
Общество
Хороший специалист получает повышение и теряет команду: где компании допускают кадровую ошибку
Авто и мото
Стальные шипы на фурах: скрытая угроза превратилась в иллюзию безопасности для владельцев машин
Еда
Обычная специя для румяной корочки на мясе: неожиданные последствия для здоровья чувствительных людей
Садоводство
Земля не прощает банальной невнимательности: бездействие после ливней запустило необратимый процесс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet