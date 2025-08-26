Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кофе
Кофе
© commons.wikimedia.org by Tim Wright is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Кофе бодрит, но ускоряет пульс: еда с двойным эффектом для организма

Кофеин, алкоголь и аллергия вызывают повышение пульса после приёма пищи — кардиолог Доши

Вы когда-нибудь замечали, что после плотного ужина сердце начинает биться чаще? Многие не придают этому значения, но у организма есть своя логика: работа пищеварительной системы напрямую связана с сердцем. И иногда еда может оказаться "ускорителем пульса" ничуть не хуже тренировки.

Почему сердце реагирует на еду

Когда мы переедаем, телу приходится направлять больше крови к желудку и кишечнику, чтобы справиться с нагрузкой. В результате сердцу приходится трудиться быстрее, чтобы поддерживать баланс. Но дело не только в количестве — важен и состав пищи.

Кардиолог Шепал Доши, директор отделения электрофизиологии сердца в Pacific Heart Institute (Санта-Моника), объясняет:

"Некоторые продукты или напитки напрямую воздействуют на сердечный ритм. Это может быть связано как с пищевой аллергией, так и с веществами вроде кофеина или алкоголя".

Главные "подозреваемые"

  • Кофеин. Он стимулирует нервную систему, повышает давление и делает нас бодрее. Но в больших дозах способен вызвать учащённое сердцебиение. Кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, какао, коле и даже в энергетиках. По рекомендациям FDA, безопасной считается доза до 400 мг в день — это 4-5 чашек кофе.
  • Энергетические напитки. Несмотря на маркетинговые обещания "бодрости и выносливости", исследования показывают, что эффект на силу и мощность крайне сомнителен. Зато кофеина в них зачастую больше, чем в нескольких чашках эспрессо.
  • Алкоголь. Интересно, что, будучи депрессантом нервной системы, он всё же способен повышать частоту пульса и давление. При регулярном злоупотреблении возрастает риск сердечных заболеваний. Диетические рекомендации в США советуют ограничиться одной порцией алкоголя в день для женщин и двумя — для мужчин (пример: бокал вина 150 мл или 330 мл пива).

Аллергия и серьёзные риски

Не стоит забывать о пищевых аллергиях. В редких случаях они вызывают анафилаксию — тяжёлую реакцию организма. В её симптомах значатся учащённый слабый пульс, резкое падение давления, отёк гортани и лица, тошнота и потеря сознания. Медики предупреждают: анафилаксия — это угроза жизни, требующая немедленной медицинской помощи и введения адреналина.

Когда стоит насторожиться

Повышенный пульс после еды — не всегда тревожный сигнал, но если это повторяется или сопровождается другими симптомами, лучше обратиться к врачу.

Доктор Доши подчёркивает:

"Если человек замечает выраженные колебания пульса во время еды или после неё, это повод пройти обследование".

Несколько любопытных фактов

  • Исследования показывают, что энергетики могут повышать риск аритмий даже у молодых здоровых людей.
  • У некоторых людей тахикардия после еды связана с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).
  • В Азии существует термин "синдром ресторанного сердца" — учащённое сердцебиение после блюд с большим количеством глутамата натрия (MSG).

Итак, еда может быть не только источником энергии и удовольствия, но и фактором, влияющим на ритм сердца. Если такие изменения стали для вас привычными, стоит внимательно прислушаться к телу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт объяснил, почему нельзя спешить с нагрузками после травмы колена вчера в 21:22

Тренировки, которые замедляют восстановление: чего не знают пациенты

Физиотерапевт объяснил, какие упражнения нельзя делать после травмы колена и почему спешка в тренировках может привести к рецидиву и осложнениям.

Читать полностью » Эксперт объяснила, какие виды спорта опасны при лишнем весе 25.08.2025 в 23:26

Лишний вес = травма: упражнения, после которых врачи зарабатывают больше, чем тренеры

Эксперт объяснила, почему бег и прыжки противопоказаны при лишнем весе, и назвала безопасные альтернативы: ходьбу, плавание и лечебную гимнастику.

Читать полностью » Скапшены укрепляют плечи и снижают риск травм — тренер Маттью Форцалья вчера в 19:50

Секрет сильных плеч оказался вовсе не в тяжёлых весах

Скапшены укрепляют плечи лучше привычных боковых подъёмов. Узнайте, как это упражнение помогает избежать травм и сохранить суставы здоровыми.

Читать полностью » Морит Саммерс назвала шесть упражнений с гантелями для развития силы без штанги вчера в 19:10

Гантели превращаются в тяжёлый вес: простой способ усилить нагрузку дома

Даже лёгкие гантели могут превратиться в мощный инструмент для роста силы и мышц. Секрет — в темповых тренировках. Узнайте, как это работает!

Читать полностью » Дерматолог Кори Хартман назвал способы освежить кожу после обеденной тренировки вчера в 18:50

Потеть полезно, но именно это мешает вам выглядеть ухоженно после тренировки

Как выглядеть свежо после обеденной тренировки и не смутиться на Zoom? Простые советы от экспертов по уходу за кожей, волосами и стилем.

Читать полностью » Морит Саммерс: замедленные повторения увеличивают эффективность силовых тренировок вчера в 18:10

Гантели могут навредить: опасная привычка в упражнениях, которую пора бросить

Можно ли заменить штангу гантелями и всё же нарастить силу? Секрет в одном простом приёме, который меняет правила игры в тренировках.

Читать полностью » Фитнес-тренер Кеони Худоба представил 10-минутное low-impact занятие с гантелями вчера в 17:50

Главная ошибка домашних тренировок, которая делает вас старше и слабее

Хотите укрепить тело и сжечь калории без бурпи и прыжков? Три короткие low-impact тренировки помогут достичь результата без риска для суставов.

Читать полностью » Сертифицированный инструктор Келлс МакФиллипс выделил базовые асаны хатха-йоги вчера в 17:10

Главный секрет хатха-йоги: почему всё строится на этих движениях

12 базовых асан хатха-йоги — от кобры до стойки на голове. Какие из них подходят новичкам, а какие требуют опыта? Узнайте секрет их силы.

Читать полностью »

Новости
Еда

Клубничный торт с белым шоколадом: что нужно знать для успешного выпекания
Еда

Как правильно готовить беф бургиньон: рекомендации кулинаров
Авто и мото

Toyota и Lexus отзывают 900 тысяч автомобилей из-за сбоя приборной панели
Спорт и фитнес

Тренеры назвали стратегию выполнения тяжёлых приседаний для новичков и опытных атлетов
Туризм

Национальный парк Дартмур возглавил рейтинг локаций Великобритании для съёмки дикой природы — Jessops
Питомцы

Звуки, которых стоит избегать рядом с кошкой дома и на улице
Еда

Trader Joe’s представил рецепт свиных отбивных с ананасом и соусом сояки
ПФО

В Пензе остановили 65 автомобилей в рамках рейда по поиску уклонистов от армии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru