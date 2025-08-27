Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:27

Аппетит зимой рвётся с цепи: диетолог раскрыла главный механизм – это в нашей ДНК!

Диетолог Соломатина объяснила, почему зимой усиливается аппетит: природный механизм в действии

С приближением холодов многие замечают, что их аппетит увеличивается, а желание есть становится особенно сильным. Эксперты объясняют это природной программой организма, которая заложена на уровне генетики и эволюции.

Согласно мнению врача-диетолога Елены Соломатиной, потребность в более калорийной пище в зимний период — это не случайность, а естественный механизм, заложенный природой для выживания и поддержания здоровья.

Почему зимой хочется есть больше

По словам Елены Соломатиной, при понижении температуры воздуха наш организм требует больше энергии для поддержания внутренней температуры тела. В условиях холода тело вынуждено тратить дополнительные ресурсы на согревание, что вызывает усиленный аппетит. В природе многие животные в зимний период активно запасают жиры, чтобы пережить холодные месяцы. Человеку также свойственно искать калорийную пищу для выработки гормонов удовольствия и компенсации недостатка солнечного света.

Из-за сокращения светового дня и уменьшения уровня солнечного ультрафиолета у человека ухудшается настроение. В результате возникает желание подкрепиться чем-то вкусным и жирным, чтобы поднять уровень серотонина — гормона счастья. Это объясняет тягу к сытной еде, особенно к продуктам с высоким содержанием жиров и сахаров. Такой механизм помогает не только бороться с холодом, но и справляться с сезонной депрессией.

Психологические и физиологические аспекты зимнего питания

Объясняя причины повышенного аппетита зимой, Соломатина отмечает, что организм ищет быстрые источники энергии — сладкие и высокоэнергетические продукты. Люди склонны выбирать теплую пищу со специями, которые стимулируют кровообращение и создают ощущение тепла внутри тела. Это не случайно: специи как имбирь, корица или перец усиливают циркуляцию крови и помогают чувствовать себя комфортнее в морозную погоду.

Однако важно помнить о необходимости сбалансированного питания. Не стоит полностью отдавать предпочтение только жирной или сладкой пище — это может привести к набору лишнего веса и другим проблемам со здоровьем. Правильное питание помогает не только удовлетворить потребность организма в энергии, но и снизить уровень стресса и улучшить настроение.

Как снизить стресс и поднять настроение зимой

Для борьбы с сезонным понижением настроения врачи советуют включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами и полезными жирами. Например, тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70% способствует выработке серотонина — гормона радости. Рыба — особенно лосось, сардины или скумбрия — богата омега-3 жирными кислотами, которые улучшают работу мозга и помогают регулировать уровень стрессовых гормонов.

Авокадо считается отличным продуктом для поддержки работы надпочечников — желез внутренней секреции, отвечающей за выработку кортизола при стрессе. Также рекомендуется употреблять чернику, шпинат, цитрусовые фрукты, орехи и семена — все эти продукты содержат вещества, способствующие снижению уровня кортизола и укреплению нервной системы.

Интересные факты по теме

1. Исследования показывают, что у людей в зимний период увеличивается потребление углеводов примерно на 20-30%, что связано с желанием повысить уровень серотонина.
2. В некоторых культурах существует традиция употребления острых специй зимой для стимуляции кровообращения и согревания организма.
3. Ученые обнаружили связь между уровнем витамина D (который синтезируется под воздействием солнечного света) и настроением: его дефицит часто ассоциируется с депрессией в зимние месяцы.

Зимний период действительно вызывает у человека желание есть более калорийную пищу — это природный механизм адаптации к холоду и недостатку солнечного света. Правильное питание помогает не только удовлетворить физиологическую потребность организма в энергии, но и поддержать эмоциональное состояние. Важно помнить о необходимости сбалансировать рацион: включать полезные жиры, антиоксиданты и специи для повышения настроения и укрепления иммунитета.

